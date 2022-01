Han pasado nueve meses desde que Lucas Villa fue asesinado en el viaducto de Pereira, mientras se encontraba en un plantón pacífico. Tras el tiempo transcurrido aún las autoridades no conocen los autores ni los motivos del homicidio del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Sidssy Vásquez, hermana de Lucas Villa, se pronunció al respecto del caso reclamando a la justicia porque no se ha solucionado. En este sentido, se refirió al caso de Mauricio Leal, el cual la Fiscalía habría logrado esclarecer en menos de dos meses.

Ante la velocidad con la que se resolvió el caso del homicidio al estilista y su madre, Sidssy denunció que en el caso de su hermano la Fiscalía no les ha propinado información de los avances del mismo ni nada de este tipo.

La mujer se manifestó por medio de redes sociales, alegando el tiempo que se ha demorado la Fiscalía en resolver el caso de Lucas Villa. Sus duras palabras llamaron la atención sobre la celeridad en el proceso del conocido estilista.

¿Para cuándo el caso de mi hermano?: hermana de Lucas Villa reclama justicia

“Muy bacano y todo que la Fiscalía resuelva el caso de un peluquero estrato 6, pero para cuándo el caso de mi hermano y las demás víctimas”, cuestionó la hermana de Lucas Villa en sus cuenta de Twitter.

muy bacano y todo que la @FiscaliaCol resuelva el caso de un peluquero estrato 6.

para cuando el caso de mi hermano LUCAS VILLA y las demás victimas?#lucasvilla #nomasmuertos#justicia pic.twitter.com/WNK8ovlcmX — Sidssy (@sidssy) January 20, 2022

“Para el caso de mi hermano destinaron fiscales de Bogotá debido a que, para nadie es desconocido, Risaralda está permeada por la corrupción y por eso no fueron fiscales de la región. El caso de mi hermano no tiene avances, no sabemos nada de los autores materiales ni intelectuales” afirmó la mujer a El Tiempo.

Además, comentó que es afortunado que el caso del estilista Leal se haya esclarecido tan rápido pero que “es triste que salga el Fiscal general hablando con bombos y platillos sobre su gran caso, pero el caso de Lucas, de Héctor Fabio y de Brian Rojas (en Risaralda), están frenados y por más pruebas que se les han entregado, la Fiscalía no ha querido avanzar”.

Al respecto, la hermana de Villa afirmó que hay pruebas y videos en donde se evidencia la omisión de la Policía Nacional y nadie ha sido llamado a declarar para que expliquen por qué ese día habrían permitido que a mi hermano lo asesinaran.

Los últimos hallazgos en el homicidio de Lucas Villa fueron revelado a finales del año pasado, con una investigación de Cero Setenta, en donde se aclara que fue un crimen premeditado. La investigación arrojó que los criminales estaban rondando en motos a la víctima y que la bala que le cegó la vida fue disparada a menos de un metro de distancia.