Mamoru Hosoda: “‘Belle’ fue una oportunidad para hablar de temas que me preocupan”

La Bella y la Bestia es uno de los cuentos de hadas más populares de todos los tiempos. Y Mamoru Hosoda lo ha adaptado recientemente para los amantes del anime. Belle es una película sobre la belleza, la tecnología y la fama.

También tiene un nuevo giro porque en el siglo XVIII la belleza era dictada por la sociedad patriarcal, pero hoy esos ideales se han invertido y ser bella significa algo diferente. Por eso, la protagonista de la película, Suzu, aparece como una joven que se encuentra con su otro yo -llamado Belle- que vive dentro de ella. Belle ayuda a Suzu a convertirse en una versión más fuerte de sí misma y eso es hermoso. Hosoda

P: ¿Por qué se inspiró en La Bella y la Bestia?

- Cuando me gradué, entré a trabajar en animación con Toei Douga en 1991 y fue un trabajo muy duro. Como probablemente sepas, animar es un trabajo muy duro. Estaba a punto de abandonar y buscar un nuevo trabajo, cuando vi La Bella y la Bestia de Disney, que se estrenó en 1992 en Japón, aunque era una película de 1991. Era asombrosa, y pensé: “bueno, si esto es lo que puede hacer la animación, tal vez me quede aquí por un tiempo”, y un día pensé que tal vez me gustaría hacer mi propia versión de esta historia, lo que ahora he hecho, aunque haya tardado 30 años.

P: Su película cuestiona las redes sociales, la tecnología y la sociedad moderna.

- Era una oportunidad para hablar de temas que me preocupan. Internet ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. Creo que la realidad e Internet se han acercado mucho, por lo que todas las partes malas, así como las buenas de la humanidad, están ahora en línea. No es sólo un lugar esperanzador. Llevo mucho tiempo haciendo películas sobre Internet, y sigo queriendo mostrar esa esperanza y animar a los jóvenes y a las nuevas generaciones a través de mis películas. Otros directores tienden a mostrar Internet como un lugar distópico, pero creo que es un punto de vista bastante cerrado, casi antiprogreso, en cierto sentido. No se puede decir a los jóvenes que dejen de usar la red y que se vayan al campo a cultivar verduras. Quiero apoyarles para que puedan vivir en este mundo. Mucha gente que se siente oprimida en el mundo real encuentra la libertad en Internet. Al igual que nuestra visión de la belleza y nuestra visión de las mujeres y nuestro concepto de la belleza dentro de La Bella y la Bestia ha cambiado, nosotros también tenemos que actualizarnos.

P: Como padre, ¿le preocupa el futuro?

- Sí, me preocupa. Mi hija tiene 5 años. Pensé mucho en ella y en el futuro mientras hacía esta película. Cuando yo nací, el mundo digital no se parecía en nada al actual. Me imaginé cómo sería cuando mi hija y su generación, que nacieron con Internet, sean mayores. Cuando ves las películas sobre este tema, se representa como una distopía, que es negativa por naturaleza.

“Las redes sociales dicen que están conectando a la gente de todo el mundo, pero en realidad, la gente se siente más sola que nunca. Su autoestima está bajando y es irónico que vaya en la dirección contraria”. — Mamoru Hosoda, director de cine y animador japonés.

P: La gente suele intentar escapar de la vida real en Internet. ¿Qué opina de este asunto?

- Las redes sociales, por ejemplo, afirman que conectan a la gente de todo el mundo, pero en realidad, la gente se siente más sola que nunca. Su autoestima está bajando y es irónico que vaya en dirección contraria. Creo que la razón es que el mundo de Internet aún no está completo. Todavía es un trabajo en curso, está en constante evolución, y creo que debe seguir cambiando. Antes, cuando no teníamos la web, sólo tenías un mundo en el que vivir. Te sentías muy confinado y limitado, y no tenías mucha libertad. Así que en el mundo actual, me refiero especialmente a los jóvenes, es casi una norma vivir en la realidad y en este mundo de Internet, que es otra realidad. Es muy importante que la gente vea Internet no sólo como una herramienta, sino también como un lugar donde puedes tener una vida diferente y tu alter ego.

P: También ha explorado el abuso doméstico. Es un tema muy poco frecuente en la animación.

- Sí. Quería dar voz a los que nunca la tienen. Es algo que ocurre cada vez más en el mundo real y en el cine. No voy a ignorar algo que es serio y que está ocurriendo. Creo que tenemos que mostrar estas cosas y enfrentarnos a estos problemas del mundo real. Al mismo tiempo, como digo, quiero ampliar las posibilidades de la animación.

P: Summer Wars y Belle comienzan de forma muy similar. ¿A qué se debe?

- Fue intencionado. Aunque en Summer Wars utilizamos un teléfono plegable de estilo antiguo para entrar en el mundo, y que ahora pasó a ser un teléfono inteligente. Son herramientas y mundos ligeramente diferentes, así que considero que el nuevo mundo de Belle es una actualización del que se ve en Summer Wars. Lo que nos gusta de ambas películas es que muestran las antiguas redes, como la familia y los amigos, y estas nuevas redes sociales, pero ninguna es mejor o peor que la otra.

Belle

P: ¿Había algo que querías contar en Belle que no habías contado en Summer Wars?

- Hay otros creadores que quieren mostrar la dualidad entre dos imágenes contrapuestas, y veo que a menudo se retrata Internet como un fondo distópico que nos despoja de nuestra humanidad. Siempre parece que se pinta a uno en positivo y al otro en negativo, pero creo que hay valor en ambos lados de la ecuación. Se necesitan mutuamente para generar valor, así que quería asegurarme de que en Digimon Adventure y en Summer Wars no se pintara Internet únicamente bajo una luz negativa. Si nos fijamos en la historia en diferentes películas, como Charlie Chaplin en Tiempos Modernos, hay un cambio interesante entre lo que hace la tecnología y el efecto que tiene sobre nosotros, la humanidad. Pero no es que veas Tiempos Modernos y pienses: “Voy a dejar de usar locomotoras” o “voy a abandonar la sociedad moderna”. Si lo aplicas a la época actual, no voy a deshacerme del smartphone de mi hijo, porque se necesitan las dos partes y se producirán innovaciones. En este nuevo mundo que va a suceder inevitablemente, quiero ayudar a sugerir una nueva forma, más esperanzadora, en la que se pueda equilibrar.

Los números

124

Minutos es la duración de la película.

7.8/10

Es la calificación de la película, según Rotten Tomatoes, con un 95% de 65 críticas positivas.

14

minutos duró la ovación que siguió al estreno de la película en el Festival de Cannes de 2021.