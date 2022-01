Benito Osorio dice que teme por su vida por sus revelaciones en la JEP sobre el paramilitarismo

Unas graves revelaciones hizo el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, quien está sometido a la JEP.

En entrevista exclusiva con W Radio afirmó que: “Temo por mi vida y la de mi familia y pido protección por parte de la Fiscalía para mí y mis seres queridos”.

Asimismo, aseguró que la única persona condenada y denigrada por parapolítica ha sido él, mientras otros implicados siguen en libertad.

Además, siguió corroborando el papel que jugó, José Félix Lafaurie, en la elección de Mario Iguarán como fiscal. De Lafaurie afirma que ha hablado de su participación desde el 2011.

“Querían elegir a Mario Iguarán porque Lafaurie expresó que era más benévolo para los procesos de las autodefensas y seguramente podría estar al lado de Iguarán en algunos momentos”, afirmó el exgobernador de Córdoba.

De Álvaro Uribe dijo no conocer si el expresidente sabía que Osorio estaba ligado al paramilitarismo. “Yo no puedo afirmar que Uribe sabía que yo tenía nexos con las autodefensas ni tampoco lo puedo negar, no me corresponde, no quiero mediar en la polarización del país”.

Osorio concluyó la entrevista afirmando que presentará más pruebas ante la JEP, porque tiene en su poder discos duros, actas, registros y memorias que son evidencia de las relaciones de principales políticos y miembros de la fuerza pública con los paramilitares.

El exgobernador dijo que podrá a disposición todos estos archivos ante la JEP.