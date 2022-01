Baterista de Tr3s de Corazón y líder de Los del Sur, exonerado por la justicia

Felipe Muñoz Lara, líder de la barra Los Del Sur, de Atlético Nacional, y baterista de la banda Tr3s de Corazón, fue absuelto por una denuncia en su contra por el delito de aborto inducido.

“La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad: es un honor para mí contar con todos ustedes”, dijo Muñoz en un vídeo a través de sus redes sociales.

Muñoz fue acusado de hacer ingerir pastillas abortivas a Milena Uribe para eludir la responsabilidad de la paternidad y siempre se declaró inocente, recibiendo la razón del juez.

La abogada de Uribe anunció que apelará el fallo: “Este fallo no tiene una perspectiva de género. Desconoce los conceptos médicos que indican que no todo sangrado en una embarazada termina en un aborto”, dijo Paola Duque en declaraciones a El Colombiano.

Por su parte, Muñoz invitó a la reflexión sobre el escarnio cuando no ha habido un fallo: “Estoy contento porque soy inocente. Queda la reflexión de lo cuidadosos que debemos ser para no satanizar a una persona y no acabar con su reputación”.