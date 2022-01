Daniel Quintero inició campaña por el no a la revocatoria (Tomada de Twitter)

El mandatario de los medellinenses, Daniel Quintero, inició una campaña en redes sociales en contra de la revocatoria, a pesar que la Procuraduría le envió un memorando indicando que no podría hacerlo.

Sin embargo, Quintero inició una campaña para incentivar el no a la revocatoria y ratificó a través de sus redes que hará campaña en contra de la revocatoria.

“Claro que haremos campaña por el No. #NoMás revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo”, escribió el mandatario local según Blu Radio.

Pero no es el único que está haciendo la campaña, toddos los funcionarios de la Alcaldía de Medellín también lo están haciendo, al publicar una fotografía de la palma de la mano con el “No+” escrito en negro.

De acuerdo con la emisora, esta sería una estrategia similar a la que habría utilizado Gustavo Petro, cuando fue inhabilitado por la Procuraduría.

Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social de Medellín, se refirió a la campaña ‘No+’, con la que buscan hacerle contra peso a la revocatoria.

“Una revocatoria no es buena ni mala, no debe ser objeto de ataques. Dejemos a un lado la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana. Esto no fue un tema planeado, fue espontáneo”, le dijo a la emisora el funcionario.

“Es una forma pertinente para decir No más a muchas que están pasando a Medellín”, agregó.

Además, el sindicato de maestros Adida anunció que en su independencia no apoya el proceso de revocatoria en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero.

Daniel Quintero hace campaña por el “No” en la revocatoria en su contra