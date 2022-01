¿Tras sus críticas al uribismo podría ser sancionada Claudia López?

De nuevo en redes la alcaldesa Claudia López dio a conocer sus opiniones lo que ha generado un debate político.

“El Uribismo va solo hasta primera vuelta”. ¿De verdad nos creen así de tontos? Jajaja ¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”, escribió en Twitter.

Además añadió que “no esta vez. No más (…) Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Álvaro Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019″.

Los opositores de Claudia de inmediato reaccionaron respondiendo que está violando el Artículo 38 de la Ley 996 de 2005, según el cual “a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido (…) difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.

“Alcaldesa, ese trino que usted puso hoy es una clara, abierta y descarada participación en política. Eso es violar la ley”, afirmó el candidato al senado por el Nuevo Liberalismo Carlos Fernando Galán.

“No caiga en eso, alcaldesa, y no viole la ley. Su partido, la Alianza Verde, hace parte de la coalición Centro Esperanza en la lista al Senado que tiene. Esa coalición no puede permitir que ni sus candidatos, ni quienes han sido elegidos por los partidos que pertenecen a ella, violen la ley. No dañe esta campaña y no se convierta en lo que usted misma ha denunciado. No viole la ley”, concluyó Galán.