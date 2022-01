¡Nueva modalidad de robo! Ojo con las promesas de devolución del IVA

Desde hace varias semanas usuarios en redes han denunciado que han sido estafados a través de una llamada telefónica en la cual, les prometen la devolución del IVA a sus cuentas y demás beneficios haciéndose pasar por falsos funcionarios bancarios.

En la llamada precisan que esto se da gracias al Decreto 535 de abril de 2020, el Gobierno les devolverá un incentivo de todas las compras del año.

Este caso ocurrió, este viernes, en la capital, donde a un usuario denunció que le vaciaron su cuenta bancaria en esta modalidad.

“A mí me llamaron y estaba distraído porque estaba en la calle con mi bicicleta y estaba buscando tomar la llamada en un lugar seguro. Una mujer se identificó como asesora bancaria de Davivienda y comencé seguirles la corriente. Lo más sorprendente es que tenían clara toda mi información, todo sobre mis créditos y demás detalles que solo mi banco podría saber”, dijo el afectado Juan Pablo Pino a PUBLIMETRO.

La presunta empleada, al teléfono le indicó a la víctima que le iban a devolver el IVA y lo iban a exonerar en sus cuentas de pagar del impuesto del 4 por mil, por lo que le solicitó más información para unificar las cuentas y productos del banco con los supuestos requerimientos del Gobierno para estos casos.

“Lo más sorprendente de la estafa que es ella me generaba un código, que me llegaba al celular y me daba los códigos en los terminaba el número, de tal forma que yo confirmaba y ella me respondía confirmando todas las cifras y todos los últimos tres números, por eso confíe en ella”, detalló Pino.

Al finalizar la llamada, que duró un lapso de media hora, el usuario notó que le habían saqueado la cuenta.

Cabe recordar que las entidades bancarias insisten a sus usuarios que ningún asesor jamás les solicitará claves ni datos de su tarjeta de crédito por medio de llamadas o mensajes de texto.

Acá otros casos de esta modalidad que han sido reportados en redes:

Me llamaron supuestamente de Davivienda, para hacer la devolución del Iva según lo solicitó el gobierno en la Ley XXX y yo continué con la llamada, me mencionaron TODOS, TOOOODOS mis datos correctamente, cédula, correo, nombre completo etc... yo continué con la llamada... — Aleja F. (@AlejaFarfanR) January 12, 2022

Me acaban de llamar para realizar el proceso de “devolución del IVA”, un claro intento de estafa que dejé que avanzara solo para ver hasta dónde iba a llegar.



La gran pregunta es ¿Quién suministra a estos delincuentes la información personal, tan valiosa, de sus víctimas? — Antony Rada Carrillo (@thonyrada) November 10, 2021