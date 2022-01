Este año 2022 será un año con un regreso a clases totalmente presencial en las aulas del país. A pesar del cuarto pico de contagios causado por la nueva variante ómicron, Colombia verá a sus niños, niñas y adolescentes volver a la presencialidad en la educación.

Por esto, la ministra de educación, Maria Victoria Angulo, se manifestó con respecto a los maestros que alegan una falta de condiciones para la presencialidad. Al respecto, la mujer comentó que les pide dejar a un lado las excusas para verse de nuevo con los niños y niñas.

Además, la funcionaria comentó que mientras avanza el gabineta binacional en conjunto con Perú, en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, el Gobierno Nacional lleva a cabo una reunión con todos los secretarios de gobierno del país.

“No busquen excusas”: MinEducación a maestros que se oponen a presencialidad

Esta reunión tiene el objetivo de acordar todos los protocolos para el retorno a las clases 100% presenciales y el próximo viernes continuará esta reunión.

“El mensaje para maestros gobernadores y padres de familia es que lo más importantes tienen que ser los menores ya se ha visto a nivel nacional e internacional es que los colegios deben ser lo primero en abrir y lo ultimo en cerrar, los niños deben de volver el 100%”, dijo la ministra de educación a BLU Radio.

De igual manera, la ministra Angulo agradeció a los maestros que han apoyado el regreso del 97% de instituciones el año pasado en el país. “Eso es gracias a los maestros comprometidos”, dijo.

“A esas voces que aluden que no están dadas las condiciones decirles que no es cierto, se han invertido más de 1.2 billones de pesos y aquellas sedes específicas que requieren una mejora, estamos en ello, están los secretarios terminando, entonces invitar a no buscar excusas para no reunirse con los niños sino todo lo contrario, a trabajar con amor”, concluyó la ministra Angulo.