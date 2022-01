Abuelito sale a vender dibujos de la Virgen para poder comprarle leche a sus nietos

No cabe duda que el amor de los abuelos hacia sus nietos es incomparable y Don Armando, un hombre de la tercera edad, se ha vuelto viral luego de que se le viera caminando por las calles de México con dibujos de la Virgen de Guadalupe para venderlos.

A través de redes sociales, Hector Villanueva contó la historia

“El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarle una leche a sus nietos y no traía dinero, me vendía el dibujo de la virgencita a $20 y le di $100 y se puso a llorar porque se sentía feliz y me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle, está pasando en la colonia San Sebastián en Guadalupe, en México”, escribió Hector Villanueva en redes sociales. — Hector Villanueva, usuario de redes sociales

De inmediato las reacciones en Facebook comenzaron a surgir, unos pidieron que indicaran la ubicación exacta del Don Armando para poder entregarle ayuda personalmente y como la red social a veces logra cosas inimaginables, usuarios consiguieron su dirección y la hicieron viral para que la ayuda llegue hasta Don Armando y su familia.

Los abuelos merecen cuidados

Esta historia surge a días de que una mujer mayor se volviera viral en redes sociales tras acudir a un centro de atención telefónica ya que no sabía el motivo de porqué luego de más de un año, sus hijos no la contactaban, llegando a pensar que el problema era de su celular que no funcionaba, pero en realidad ellos no hacían contacto con ella de manera deliberada, el video se volvió viral en redes sociales.

Evidenció el abandono en el que viven algunos adultos mayores, alejados de sus familias por lo que usuarios en redes no dudaron en pedirle su número a Doña Aurora para que pudiera conversar con ellos cuando lo necesitara.

No todo es malo, hay casos esperanzadores

Tatiana una mujer originaria de Brasil, al igual que su abuela Doña Teresa, se volvieron virales luego de que compartieran un video en el que se le ve conociendo el mar a sus 94 años. Por medio de redes sociales, Tatiana compartió el momento en que su abuela tocó el mar, además compartió unas palabras para su abuela en la cual expresaba el amor que siente por ella.

¿Cuáles son los derechos de los adultos mayores?

Los abuelos son fuente de sabiduría, hay una serie de derechos universales que las sociedades se han comprometido a cumplir, pero lamentablemente no siempre sucede así.

Las personas adultas mayores tienen derecho a toda oportunidad de formación y realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida, toca reflexionar si como sociedad cumplimos con esos derechos.