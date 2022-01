Asobares plantea inquietudes a MinTrabajo por vacunación obligatoria a trabajadores

Asobares envió un comunicado en la mañana de este jueves, en el cual además de apoyar la medida del esquema de vacunación obligatorio para los trabajadores de lugares públicos planteó varias inquietudes sobre esta medida al Ministerio de Trabajo:

Las preguntas fueron las siguientes:

- ¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes?

- ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o a sanciones del mismo Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de la medida en estos casos?

- ¿Tener a un trabajador no vacunado se interpretará por las entidades de IVC (Inspección, Vigilancia y Control) como incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral y al normativo que regula la actividad mercantil con las últimas disposiciones durante la pandemia?

- ¿Qué periodo tendrá el trabajador para presentar su carnet con esquema completo?

- Mientras cumple la vacunación entre primera y segunda dosis, ¿Estaría el empleador obligado a aislarlo o enviarlo a cada pagando su salario derivado de las obligaciones del contrato de trabajo y adicionalmente pagar un reemplazo para cubrir las funciones de ese trabajador?

Asobares

El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en Blu Radio, se refirió a los posibles despidos a trabajadores que no cuenten con el esquema completo.

“Aquí no estamos cambiando el Código Sustantivo de Trabajo. No estamos creando una nueva causal de despido con justa causa, tendría que hacerlo el Congreso de la República”, explicó el funcionario.

“Simplemente es para efecto para cuando inicia el trabajo sí puede empezar a pedir el carné de vacunación”, concluyó.

