Otro de la coalición Equipo por Colombia rechazó la entrada de Óscar Iván Zuluaga

Dos de la coalición Equipo por Colombia rechazan la entrada de Óscar Iván Zuluaga a este grupo. Así lo hicieron saber Alex Char y Juan Carlos Echeverry en las últimas horas.

Quienes conforman esta coalición son el exministro Juan Carlos Echeverry; el senador conservador, David Barguil; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; la exgobernadora vallecaucana y directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro; el exalcalde paisa, Federico ‘Fico’ Gutiérrez y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Ellos participarán de una consulta en marzo para definir quién los representará en el tarjetón de la primera vuelta.

Sin embargo, a pocos meses, se ha conocido la intención del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de hacer parte de este grupo.

Pero el primero en decir que no fue Char. “Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, dijo a El Tiempo.

Luego Echeverry se pronunció: “Desde diciembre lo dije, y mi voto dentro de el Equipo Por Colombia es para que el doctor Óscar Iván Zuluaga no ingrese a esta coalición y esta consulta. Pero es una decisión que se toma en conjunto”.