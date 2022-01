En un vehículo que fue atacado a tiros por asaltantes se movilizaban turistas dentro de los cuales estaban un adulto y un niño que terminaron gravemente heridos. Los hechos se presentaron en la vía de regreso desde el Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira.

“Ya veníamos del Cabo de La Vela cuando nos salen unos hombres armados disparándonos indiscriminadamente. Mi esposo iba a parar el carro, ya estaba parando el carro y ellos nos dispararon. Una bala impactó en un amigo, yo estaba paseando donde él, y me cogió al niño”, explicó la abuela del menor desde la clínica en donde se encuentra internado.

El exfutbolista colombiano, René Higuita, comunicó por medio de su cuenta de Twitter que el menor de edad, de tan solo 5 años, es su ahijado. Además, comentó que necesita una clínica en la ciudad de Medellín que lo reciba para que pueda recibir la atención adecuada por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades ya han hecho un despliegue en el lugar de los hechos para poder dar con el paradero de las personas responsables de este ataque. Adicionalmente, el comandante de Policía de La Guajira, Gabriel García, pidió a los visitantes a que se unan a las caravanas en donde los uniformados escoltan a los turistas durante el recorrido a sitios emblemáticos.

Niño herido en ataque a turistas en La Guajira es familiar de René Higuita

“Se han dispuesto de seis caravanas en la ruta Riohacha-Mayapo, Mayapo-Uribia, Uribia-Cabo de la Vela y, asimismo, en el sentido contrario. Lo que hacemos es el acompañamiento y brindar la protección a cada uno de los turistas y desafortunadamente hay personas que hacen caso omiso”, comentó el comandante.

“Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño, a lo cual les agradezco mucho y a todos ustedes …! ahora están esperando que @GRUPOSURA complete el trámite de remisión y aceptación, que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta”, escribió el exfutbolista por medio de su cuenta de Twitter.

Estos hechos hacen un llamado a la precaución, ya que los delincuentes en el lugar de los hechos se encontraban haciendo un retén ilegal, en donde uno de los vehículos habrían hecho caso omiso y habrían recibido el ataque con disparos por parte de los delincuentes.