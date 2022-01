El conductor de la tractomula que se accidentó este martes en La Línea a la altura del túnel Los Venados se pronunció sobre los hechos. Diego Fernando Montenegro, de 57 años, es el nombre del conductor de la tractomula que se quedó sin frenos mientras conducía por la carretera entre Calarcá y Cajamarca.

La pérdida de frenos del vehículo de carga terminó en una tragedia en la que murieron por lo menos 8 personas y quedaron heridas otras 36. El hombre narró lo que habrían sido los últimos minutos antes de que el terrible accidente se produjera.

En sus declaraciones, el hombre comentó que hizo hasta lo imposible para evitar una tragedia, pero lamentablemente su vehículo nunca se detuvo.

Montenegro se recupera en un clínica de la ciudad de Ibagué, donde próximamente le darían salida para que comience a afrontar denuncias en su contra.

Cuando me di cuenta, me fui contra los carros: conductor de tractomula accidentada en túnel Los Venados

De igual manera, el conductor también comentó que antes de entrar al túnel, trató de desviar el vehículo para irse al abismo, sin embargo, un muro no lo habría dejado realizar esta maniobra.

“Yo se la arrimé al túnel, y no paraba, yo le hacía al freno y no, no cogía el freno, cuando ya me di cuenta me los encontré fue de frente, incluso me quise lanzar al voladero, pero el muro no me dejó”, dijo el conductor.

El hombre ingresó al hospital Santa Lucía de Cajamarca con un trauma cerrado de tórax, abdomen cervicalgia y TCE con pérdida de estado de conciencia. Posteriormente fue trasladado a la capital del Tolima, donde próximamente recibiría el alta para continuar con el proceso legal en el que se involucró debido al accidente.