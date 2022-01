“De 203 propuestas he cumplido 190″: Iván Duque

En una entrevista que concedió a un medio de comunicación, el mandatario habló de lo que hará los últimos meses de su mandato. Iván Duque prometió cumplir con las 203 propuestas que hizo en campaña.

Hablando con RTVC, el mandatario aseguró que de esas propuestas ha materializado 190. Por eso aseguró que en agosto de este año, cuando termine su mandato, explicará cuáles cumplió, cuáles no y por qué.

”En agosto del año entrante yo les voy a dejar una carta a los colombianos. Una carta en la que les quiero decir: me dieron el honor más grande, que es presidir este gran país. Y yo me presenté con 203 propuestas, acá les quiero contar las que se cumplieron y las que no se cumplieron y por qué no se cumplieron”, dijo en la entrevista.

Y agregó que, para él, es más importante cumplirle a los colombianos que ver el resultado de las encuestas, donde su percepción positiva es muy baja. “Hoy le puedo decir con orgullo, de esas 203 propuestas hay más de 190 que han culminado o están en ejecución para culminarse antes de agosto del 2022. Eso para mí es más importante que cualquier encuesta”, indicó.