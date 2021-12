La tragedia ocurrió una madrugada de junio de 2021, en el barrio Madelena, en Bogotá. Angiel Romero departía con el que en ese momento era su pareja, Carlos Alberto Rincón Veloza, y unos amigos.

Según la denuncia, en medio de la reunión, Rincón comenzó a celarla y tratarla mal, por lo que ella se ausentó para el apartamento.

Minutos después, escuchó que abrieron la puerta. Era su entonces pareja: “Yo le digo que mejor me voy porque no me aguantó su falta de respeto, cuando cojo mi maleta y voy a abrir la puerta, él me agarra del pelo y me tira al piso”.

La tortura duró más de tres horas. No solo la cogió del pelo, también le dio patadas y la amenazó con un cuchillo.

Ante la indiferencia de las autoridades, Angiel Romero hizo pública su denuncia por redes sociales y medios de comunicación, como PUBLIMETRO.

Dada la difusión, otras víctimas rompieron el silencio. De ese modo, descubrió que este sujeto atentó contra otras nueve mujeres antes de conocerla.

Los años de cárcel que pagará sujeto que casi mata a su entonces pareja en Bogotá

Luego de meses de papeleo y burocracia, Angiel logró ver algo de justicia. A inicios de diciembre de este 2021 el agresor fue sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel.

“Afortunadamente y desafortunadamente, para que en Colombia le pongan atención a este tipo de casos de violencia nos toca exponernos por redes sociales, exponernos a criticas destructivas, a comentarios destructivos. Pero gracias exponer en redes y medios de comunicación se pudo dar captura en julio pasado. A él lo capturaron cerca de Madelena, cerca al apartamento donde estaba viviendo, al parecer, quería fugarse, porque estaba dando coordenadas falsas. Actualmente, el está en la cárcel Distrital. El día 3 de diciembre le dieron sentencia, la cual es cuatro años y dos meses de prisión”, comentó Angiel en conversación con PUBLIMETRO.

Incompetencia

Antes de llegar a la condena, el Estado y sus instituciones no dejaron de darle la espalda.

Inicialmente, se encontró con policías incompetentes que no le brindaron la atención necesaria: “No hubo policías, porque hicieron omisión. El día que ocurrió todo esto, cuando logró salir, los policías no lo capturaron y a mí no me llevaron a ningún hospital. Lo que hacen es sacarme a la Avenida a esperar un taxi, yo pensé que eso era normal”.

Luego de la ineficiencia de los uniformados, continuó la de la Fiscalía. Al reportar su caso, fue tipificado como violencia intrafamiliar y no como una tentativa de feminicidio, lo cual le acarrearía a Rincón Veloza una pena más alta de prisión: “Desafortunadamente hay leyes que funcionan otras que no, el día que me presenté a presentar la denuncia en la Fiscalía, no me asesoraron bien para tipificar el delito (…) estos cuatro años de cárcel los dieron porque él aceptó los cargos y debido a esto obtuvo como beneficio la tercera parte de la condena que hubiera pagado de no aceptar y ser hallado culpable. Eso sí, apenas lo capturaron no aceptó los cargos, se declaró inocente; después, como no vio otra salida, se declaró culpable”.

Aunque la sentencia ya se conoció y el capítulo en lo que respecta a la justicia quedó cerrado, los temores siguen: “Fueron emociones encontradas cuando lo capturaron: rabia, alegría, tristeza, muchos nervios. Cuando dictan sentencia es un alivio, pero a la vez me da miedo, porque uno no sabe si tiene amistades afuera que puedan atentar contra mi familia o mi persona”.

Ayuda a otras mujeres

A raíz de lo que sucedió, Angiel quiere ser un apoyo para otras mujeres: “La parte emocional no es fácil, hay momentos en que recuerdo lo que pasó y me pongo muy mal. Las heridas físicas sanan, pero las heridas emocionales son un trabajo bastante largo de curar. Pero el maltrato nadie se lo merece, lo importante que no se queden calladas, cuenten con su familia, cuenten con sus amistades más cercanas. Las chicas que están pasando algún tipo de situación me pueden escribir y con gusto las puedo orientar cómo hacer la ruta para denunciar”.

Ayúdanos a ayudar a Colombia es una fundación que creó con su mamá para ayudar a mujeres maltratadas. Aunque también ayudan adultos mayores y niños. Por ese canal la pueden contactar. Igualmente, pueden escribirle a su Facebook personal, ingresando AQUÍ.

Conozca a continuación los servicios de prevención y acompañamiento en casos de violencias contra las mujeres disponibles las 24 horas en Bogotá: