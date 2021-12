Porque no quiso hacer las tareas domésticas: mujer le lanzó a su nuera tetera con agua caliente

Una discusión doméstica terminó de la peor forma, cuando una mujer lanzó una tetera con agua hirviendo a su nuera.

El hecho ocurrió en Argentina, cuando la víctima de 31 años se negó a realizar las tareas del hogar, por lo que su suegra le lanzó el agua caliente, provocándole graves quemaduras en el rostro y cuerpo.

De acuerdo a los medios locales, la víctima aseguró que su suegra “me tenía de empleada, quería que hiciera las cosas de la casa. Y como ese día no quise, empezó la discusión. Le dije que lo hiciera ella y ahí agarró una tetera y me la tiró encima”.

Al mismo tiempo precisó que el hecho lo vieron sus hijos de 6 y 11 años. Sin embargo ella reaccionó pegándole.

“Estuve 8 días internada en el Hospital Marcial Quiroga porque me quemó parte de la cara, cuello, brazo y pecho. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado, se me salió toda la piel. Después me enteré que ella me había puesto la denuncia a mí, porque cuando agarró la tetera se quemó la mano. Además la golpee”, contó a Diario de Cuyo.