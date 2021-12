Petro critica decisión de Duque sobre Otoniel

El candidato presidencial Gustavo Petro reaccionó con un crítico trino a las decisiones del presidente de la República, Iván Duque sobre el caso Otoniel.

Cabe recordar que el gobierno Nacional se ha cerrado a cualquier tipo de negociación, que presente el líder del Clan del Golfo, en busca de un acuerdo de paz y de su ingreso a la JEP.

El presidente ha sido enfático y manifestó que lo único que espera es que Otoniel sea extraditado a Estados Unidos.

“Y esos bandidos, como alias ‘Otoniel’, a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos, no ha negociado con bandidos y no negociará jamás con bandidos”, afirmó el presidente.

Y añadió que “hoy está claro que ese sinvergüenza no debería, nunca, entrar a la JEP; ese sinvergüenza es un narcotraficante, ha sido uno de los peores criminales que tiene nuestro país”.

Aseguró que el camino a seguir para el delincuente es la extradición a Estados Unidos y después de que cumpla su condena por narcotráfico, retorne a Colombia a responder ante la justicia “por los crímenes de lesa humanidad que cometió”.

Sin embargo, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se mostró en contra de esta decisión, afirmando que “Todo lo contrario, Duque. Alias Otoniel debe entrar a la JEP sobre todo para contarnos qué políticos lo contactaban; por ejemplo, qué políticos le pedían que me asesinara”.

Todo lo contrario Duque. Alias Otoniel debe entrar a la JEP sobre todo para contarnos que politicos lo contactaban, por ejemplo, que políticos le pedían que me asesinara. https://t.co/DfiyX2pb6N — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 23, 2021

Este no es el primer pronunciamiento de Petro sobre el caso de alias Otoniel. Cabe recordar que antes le había pedido explicaciones al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, sobre el dinero que se pagó por la recompensa para capturar al excomandante del Clan del Golfo.

Y después Petro concluyó en otro trino que “Duque tiene miedo de lo que confiese alias” Otoniel”.