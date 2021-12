El gorro que lució Duque en Batallón de Alta Montaña

Otra vez el presidente Iván Duque homenajeó a los integrantes de las Fuerzas Militares luciendo prendas y accesorios pertenecientes a sus uniformes.

En esta ocasión, el mandatario estaba visitando el Batallón de Alta Montaña enviando un saludo de Navidad para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía.

En un video grabado en una base militar se puede ver al mandatario portando un gorro con orejeras para el frío. El accesorio hizo recordar a la ushanka rusa, que es un gorro de piel ruso con oreja solapas de cobertura que pueden atarse a la coronilla del gorro o sujetarse en la barbilla para proteger las orejas, la mandíbula y la parte inferior del mentón del frío.

Otra alternativa es doblar las solapas hacia atrás y atarlas detrás de la cabeza, lo que se llama " esquí -style”.

El gorro fue portado por hombres, como el ministro de defensa Diego Molano y mujeres en medio del recorrido del presidente por esta base militar.

A nuestros hombres y mujeres del Batallón de Alta Montaña Nº 1 del @COL_EJERCITO les digo que me siento honrado y orgulloso de saludarlos, de ser el primer Presidente en visitar estas nuevas instalaciones y de portar su distintivo de protección diferencial de este ecosistema. pic.twitter.com/IG7g7VtI4T — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 23, 2021

Con el @mindefensa, @Diego_Molano, la cúpula de @COL_EJERCITO, @ArmadaColombia, @FuerzaAereaCol y @PoliciaColombia visitamos el Batallón de Alta Montaña Nº 1 de nuestro Ejército para exaltar la labor patriótica que cumplen en defensa de la seguridad de los colombianos. pic.twitter.com/R0WfcEAWYT — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 23, 2021

Cabe destacar lo que Duque dijo sobre la nueva y controvertida Ley que “esta ley de seguridad ciudadana es contra los criminales. Y los que ahora salen a atacarla, pues me llama a mi mucho la atención: pareciera que a ellos los que les gusta es ser contemplativos y generosos con los criminales”.

Y añadió que “¿Cómo así que quemar un bus no es un acto criminal?, ¿Cómo así que bloquearles a las personas el acceso a la salud no es un acto criminal? Esta es una norma que fue aprobada por mayorías aplastantes en el Congreso de la República, porque el Congreso ha interpretado el sentimiento ciudadano”, indicó.

También volvió a aclarar que Otoniel fue capturado. “Y esos bandidos, como alias ‘Otoniel’, a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! Que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos, no ha negociado con bandidos y no negociará jamás con bandidos”, afirmó el presidente.

Además espera que la extradición de Otoniel a Estados Unidos se realice para que pague por sus crímenes.