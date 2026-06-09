A hinchas los “cascaron” en las tribunas en la final del partido de Junior contra Nacional en la Liga Colombiana

La final de la Liga Colombiana 2026 no solo dejó la consagración de Junior de Barranquilla como campeón, sino también varios episodios de violencia que empañaron la jornada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Tras la derrota global 3-1 de Atlético Nacional, se registraron enfrentamientos entre aficionados en distintos sectores de las tribunas, escenas que quedaron grabadas en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

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Mientras el equipo barranquillero celebraba la obtención de su estrella número 12, algunos sectores de la afición verdolaga manifestaban su inconformidad por el resultado de la serie. Desde antes del pitazo final, numerosos hinchas comenzaron a abandonar las graderías con evidente frustración por no haber logrado la remontada.

Hinchas protagonizan desmanes en la final Nacional-Junior: golpes, intentos de invasión y tensión en Medellín

Al término del encuentro, varios aficionados entonaron el tradicional cántico de protesta: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, dirigido a jugadores y directivos del conjunto antioqueño. Sin embargo, la situación pasó de las expresiones de descontento a hechos más preocupantes cuando comenzaron a presentarse agresiones físicas entre asistentes.

Uno de los incidentes más comentados ocurrió en la parte alta de la tribuna occidental, donde un grupo de personas golpeó a un aficionado que, según versiones difundidas en redes sociales, sería seguidor de Junior. La situación obligó a la intervención del personal de logística, que logró controlar rápidamente el altercado.

Aunque ese episodio fue contenido en pocos minutos, no fue el único hecho de violencia registrado en el escenario deportivo. En la zona limítrofe entre las tribunas norte y oriental también se reportaron enfrentamientos entre pequeños grupos de aficionados, quienes utilizaron los tubos de las banderas verdes y blancas repartidas antes del partido para agredirse mutuamente.

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Posteriormente, otro aficionado intentó ingresar al terreno de juego, pero fue detenido por integrantes del equipo de seguridad antes de que lograra alcanzar la cancha. La logística volvió a intervenir minutos después cuando varias personas intentaron saltar al campo mientras los jugadores de Junior de Barranquilla celebraban el título en el centro del estadio.

Los incidentes contrastaron con el ambiente deportivo que predominó durante gran parte de la jornada. Aunque la mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento adecuado, los hechos aislados volvieron a encender las alarmas sobre la violencia en el fútbol colombiano.

La tensión también se trasladó a los palcos. Mientras los directivos de Atlético Nacional observaban el cierre de la ceremonia de premiación, algunos aficionados les gritaron desde las graderías exigiendo cambios en la institución y pidiendo su salida del club.

Fuera del estadio también se registraron momentos de tensión. En inmediaciones de la tribuna norte se escucharon detonaciones de pólvora y fue necesaria la presencia de integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para evitar mayores alteraciones.

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Pese a estos episodios, la noche terminó con la celebración de Junior, que logró administrar la ventaja conseguida en Barranquilla y quedarse con un nuevo título. Mientras miles de aficionados rojiblancos festejaban en las calles de la capital del Atlántico, en Medellín las imágenes de las peleas entre hinchas volvieron a abrir el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y convivencia en los estadios del país.