Medellín avanza hacia una movilidad más segura apoyada en la tecnología

La seguridad en la movilidad urbana continúa siendo una de las principales preocupaciones para los habitantes de Medellín. Aunque en 2024 la ciudad reportó una reducción del 33 % en el hurto de pertenencias dentro del transporte público, que incluye buses, taxis y del sistema Metro, la percepción de riesgo sigue presente en los desplazamientos diarios.

Teniendo en cuenta este escenario, inDrive en alianza con Cifras y Conceptos S.A. presentó los resultados del “Estudio de percepción sobre seguridad en movilidad urbana en Colombia”, realizado a 1.516 personas en cinco de las principales ciudades del país, entre ellas Medellín.

Aumenta la confianza en las plataformas digitales de movilidad

El informe muestra que el 55 % de los pasajeros califica las herramientas tecnológicas de seguridad como “muy buenas”, lo que consolida a las plataformas digitales como un nuevo estándar de confianza en la movilidad urbana.

El estudio también refleja el crecimiento de estas plataformas en la capital antioqueña. Durante 2025, la compañía registró un aumento cercano al 35 % en los conductores activos mensuales y un crecimiento del 14 % en nuevos conductores. En paralelo, los pasajeros activos mensuales aumentaron alrededor de un 10 %, evidenciando una mayor adopción de estas alternativas de transporte.

La geolocalización, eje de la confianza

Entre las herramientas más valoradas se encuentra la geolocalización. La posibilidad de compartir la ruta en tiempo real con familiares o amigos incrementa la sensación de seguridad en el 53 % de los usuarios. Además, el 35 % de los pasajeros y el 41 % de los conductores identifican esta funcionalidad como su principal mecanismo de protección.

“Funciones como el seguimiento del recorrido en tiempo real permiten que los paisas se sientan más seguros y acompañados durante cada trayecto”, explicó Christiam Alfonso, gerente de seguridad de inDrive para Latinoamérica, durante un encuentro con medios.

Verificación, reportes y cobertura en caso de accidentes

En materia de prevención, la plataforma ha fortalecido sus procesos de verificación. Según explicó Alfonso, el registro de conductores incluye la validación de identidad con bases oficiales, controles fotográficos y selfies con documento, además de verificaciones aleatorias o activadas por reportes de los usuarios.

“Es muy importante que las personas utilicen los canales de reporte. Esto nos permite no solo alimentar la base de datos, sino crear estrategias para mejorar situaciones de riesgo”, señaló.

A estas medidas se suma un seguro activo durante el trayecto, en alianza con Global, que cubre a usuarios y conductores en caso de accidentes, una herramienta que, según la compañía, aún es poco conocida entre los usuarios.

Cuentas irregulares y corresponsabilidad del pasajero

Durante el encuentro con medios, los voceros de la plataforma reiteraron que la venta o el préstamo de cuentas está prohibido y va en contra de los términos y condiciones. En estos casos, los pasajeros pueden cancelar el servicio sin ningún costo si detectan que el conductor no coincide con el perfil de la aplicación.

“Si se comprueba que diferentes personas están usando la misma cuenta, esta se bloquea de manera permanente. Por eso insistimos en que los usuarios denuncien este tipo de situaciones”, indicaron.

Trabajo con autoridades y transparencia de la información

El estudio y las declaraciones de los gerentes también destacan el trabajo conjunto con las autoridades. Pese a los vacíos regulatorios, la plataforma ha contado con el apoyo de la Policía, especialmente en Medellín, para atender situaciones de seguridad.

La transparencia en la información es otro de los pilares del modelo. Antes de aceptar un viaje, el usuario puede conocer datos como la foto del conductor, su calificación, el historial de viajes, la placa y el color del vehículo, lo que permite contrastar la información al momento de abordar.

Flexibilidad y valor agregado para los conductores

Más allá de la seguridad, el informe y las declaraciones resaltan el valor agregado para los conductores. La plataforma ofrece libertad total para elegir qué viajes aceptar, sin sanciones por desconectarse, rechazar servicios o no operar en horarios específicos.

“No hay sanciones por dejar de aceptar viajes o por desconectarse varias horas. Esa flexibilidad es muy valorada, especialmente por personas que no se dedican de tiempo completo a esta actividad”, explicaron los voceros.

A esto se suma un esquema de comisiones estables, que permite a los conductores organizar mejor sus ingresos, pagos directos al finalizar cada viaje y herramientas complementarias como acceso a microfinanciación, programas de lealtad y beneficios adicionales para conductores con mejor desempeño.

Desafíos pendientes

Pese a los avances tecnológicos, el estudio advierte que persisten retos importantes. El 74 % de los conductores y el 29 % de los pasajeros evitan utilizar estas plataformas en determinadas zonas u horarios. Los robos y hurtos siguen siendo una de las principales preocupaciones para el 26 % de los usuarios.

Entre las solicitudes más frecuentes, el 38 % de los pasajeros pide una mayor verificación de antecedentes de los conductores, mientras que el 25 % de los conductores solicita controles más estrictos para los pasajeros. Ambos coinciden en que una mayor presencia policial contribuiría a fortalecer el ecosistema de seguridad.

“Las herramientas digitales son clave para enfrentar los desafíos de la movilidad urbana, pero deben ir acompañadas de pedagogía, corresponsabilidad y trabajo institucional”, concluyó Alfonso.