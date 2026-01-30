Fico llevará a 3000 niños a ver a Messi en el partido del Inter de Miami con Nacional en el Atanasio Girardot

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, con los niños que asistirán al partido de Messi en Medellín.

El estadio Atanasio Girardot será escenario este sábado 31 de enero del encuentro entre Atlético Nacional e Inter de Miami, más conocido como el partido histórico, que generará un impacto social, formativo y económico para Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que 3000 niñas y niños pertenecientes a las estrategias Escuelas Populares del Deporte y Desarrollo Deportivo del Inder serán invitados al estadio para presenciar el partido y vivir la experiencia de ver en vivo a figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, así como a referentes del fútbol colombiano como David Ospina, Edwin Cardona y William Tesillo.

3000 niños y niñas podrán ver jugar a Messi en Medellín

“Yo quiero que los niños de los barrios de Medellín, de las comunas y los corrimientos, disfruten de este evento. Niños que no iban a tener la posibilidad de conseguir una boleta, ya la tienen y van a estar ahí para aprender”, dijo el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

Como parte de la iniciativa de la Escuela de Fútbol del Partido de la Historia, entre este viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero se desarrollarán cuatro campamentos deportivos dirigidos a más de 1000 niñas y niños del programa Deporte para Todos. Las jornadas, de cuatro horas cada una, estarán enfocadas en prácticas específicas asociadas al fútbol y entrenamientos tipo academia, con metodologías del Inter de Miami.

“Van a estar en campamentos deportivos el fin de semana, con metodologías del Inter de Miami, ahí van a estar los profesores del Inter, y aprenderán no solo formación deportiva, sino también personal”, agregó el alcalde.

El encuentro hace parte del Champions Tour del club estadounidense, que también incluye paradas en Perú y Ecuador, y marcará un hecho histórico para el país, al ser la primera vez que Lionel Messi juegue en Colombia con un club. La ciudad no recibía al futbolista argentino desde hace 13 años.

Impacto económico de la llegada de Messi a jugar con el Inter de Miami a Medellín

“Más del 60 % de las personas que compraron boleta para el partido vienen de otras ciudades o del exterior. Esto le dejará a Medellín, en tres días, una derrama económica cercana a los 6 millones de dólares, lo que fácilmente supera los 24.000 millones de pesos”, informó el alcalde.

Con esta jornada, Medellín reafirma el deporte como una herramienta efectiva de transformación social, capaz de cumplir sueños, fortalecer procesos formativos y proyectar a la ciudad ante el mundo como un territorio que cree en la niñez, la convivencia y el desarrollo a través del deporte.