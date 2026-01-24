Frustran el ingreso de más de 80 millones de pesos en billetes falsos, estarían listos para engañar extranjeros

Capturado en flagrancia con máquinas para producir más de 80 millones de pesos en billetes falsos. (Foto: Cortesía)

Evitan ingreso de más de 80 millones de pesos en billetes falsos en Medellín

En las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá evitó que más de 80 millones de pesos de billetes falsos circularan en Medellín, a través de un operativo que dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre de 48 años, que sería el del delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

Según informó la institución el procedimiento inició tras una alerta recibida en la línea de emergencias 123 por un presunto caso de secuestro.

También le puede interesar: Estos son los alcaldes con mayor aprobación de sus ciudades según encuesta Guarumo

Policía evita la circulación de más de 80 millones de pesos en billetes falsos en Medellín

Cuando los uniformados llegaron al sitio, lograron descartar la presencia de una persona que estuviera retenida en contra de su voluntad, pero se encontraron con una situación irregular que cambió el rumbo del operativo.

Durante la verificación, los policías observaron un arma de fuego con munición y una gran cantidad de equipos e insumos que, al parecer, eran utilizados para la falsificación de moneda nacional y extranjera, lo que llevó a la captura inmediata del sospechoso.

“En el lugar fueron incautados un arma de fuego con proveedores y munición, máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, transformadores de voltaje, sustancias químicas, prensas manuales y un total de 1300 rectángulos con características similares a billetes de 50.000 pesos y 222 similares a los de 100.000 pesos colombianos, lo que representa un valor aproximado superior a 80 millones de pesos. Asimismo, se hallaron 75 unidades de moneda extranjera de 100 dólares, equivalentes a 7.500 dólares”, informó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según las investigaciones preliminares, estos billetes estarían dispuestos para circular de manera masiva en la economía local, aprovechando el alto flujo de personas y extranjeros que llegan por estos días a la ciudad.

“La modalidad estaría orientada en aprovechar entornos de aglomeración, festividades, alta demanda de compra de elementos de poco valor, el transporte informal, ventas ambulantes, buscando pasar desapercibidos ante la ciudadanía”, explicó el comandante.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación legal.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que, durante eventos masivos, revise cuidadosamente el dinero que recibe y denuncie cualquier situación sospechosa a través de la línea 123.