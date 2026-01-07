Sujetos habrían tratado de asesinar a mujeres trans quemándolas con aceite en estación de Policía de Medellín

Un aberrante caso de transfobia se registró recientemente en Antioquia. De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la Nación, dos mujeres trans habrían sido atacadas por dos sujetos que las habrían quemado con aceite caliente en una estación de Policía de Medellín.

(Lea también: Judicializan al propietario del carro involucrado en fatal accidente en el que falleció una pareja en Bogotá).

El ente investigador señaló que los hechos se registraron dentro de las instalaciones de la Policía en el corregimiento de Altavista de Medellín. Por este caso fueron judicializados dos hombres identificados como Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner.

Al parecer, la agresión se habría registrado en la mañana del pasado 2 de enero cuando las dos mujeres trans se encontraban durmiendo en una celda.

“Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta”, informó la Fiscalía en su comunicado.

Así mismo, advirtieron que las víctimas pidieron que las dejaran salir. Los sujetos procesados, sin embargo, las habrían amenazado de muerte sin otra justificación que el odio a la comunidad LGBTIQ+. Después les habrían lanzado aceite caliente y les habrían prendido fuego. Esto les causó graves heridas en distintas partes de su cuerpo.

De hecho, la Fiscalía informó que a raíz de estas lesiones una de las víctimas recibió una incapacidad médico legal de 20 días.

“Un fiscal de la Seccional Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados. Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, en el entendido que se encontraban privados de la libertad por otros procesos que se siguen en su contra", puntualizó el ente investigador.