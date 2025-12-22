Islandés habría abusado sexualmente de una menor de 16 años luego que le habría ofrecido dinero para tener relaciones sexuales en Medellín

Este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación, logró que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, por haber abusado sexualmente de una menor de 16 años a la que primero le habría ofrecido dinero a cambio de tener un encuentro sexual.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años agravada y acceso carnal violento.

Islandés fue enviado a la cárcel tras abusar sexualmente de una menor de 16 años

De acuerdo con la investigación, “los hechos se habrían registrado en la madrugada del pasado 6 de diciembre en el sector San Diego de Medellín, Antioquia. El procesado, al parecer, contactó a la víctima para que sostuvieran relaciones sexuales".

Según reveló el ente acusado, el hombre se llevó a la adolescente hasta una vivienda ubicada en el Barrio Simón Bolívar, en occidente de la ciudad.

“Allí el hombre la habría agredido sexualmente en contra de su voluntad, ante el abuso la víctima huyó del lugar y dio aviso a las autoridades”, indicó el ente acusador.

El extranjero fue capturado y durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.