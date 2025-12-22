Detalles del impresionante accidente del bus que se fue a un abismo con 25 personas abordo, 6 fueron hospitalizadas

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes, 22 diciembre, en la vía a Santa Elena, luego de que un bus de servicio público que cubría la ruta de Rionegro a Medellín se fuera a un abismo en el sector 8 de Marzo, kilómetro 3, dejando un saldo preliminar de 12 personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 a. m., cuando el vehículo, en el que se movilizaban 25 pasajeros, chocó un furgón, impactó una vivienda y cayó por un abismo.

Según las autoridades, una persona que se encontraba en el inmueble resultó afectada y se reportaron daños estructurales, sin que estos comprometan la estabilidad de la casa.

“Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un bus que recorría la ruta Río Negro–Medellín se precipita frente a una casa en el sector de 8 de Marzo, kilómetro 3 de Santa Elena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 resultaron heridas; seis de ellas debieron ser trasladadas a centros asistenciales”, informó Carlos Quintero, director del Dagrd.

Del total de personas heridas, seis fueron atendidas en el lugar y dadas de alta; sin embargo, otras seis debieron ser trasladadas a centros asistenciales para valoración médica. En la atención de la emergencia participaron cerca de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín, además de ambulancias, Policía y agentes de tránsito.

“En este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona, descartando cualquier tipo de persona afectada”, añadió Quintero.

Causas preliminares bajo investigación

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, las autoridades señalaron que una posible falla en el sistema de frenos sería la causa inicial del siniestro, aunque aclararon que esta hipótesis deberá ser confirmada por los peritajes técnicos.

“Preliminarmente y de acuerdo con las verificaciones de los agentes de tránsito y algunos videos, al parecer las causas de este siniestro vial estarían relacionadas con el sistema de frenos. Esto nos va a permitir confirmar, por parte de los peritajes, esta situación; los videos van a ser aportados a la investigación para establecerlo”, reveló Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

El funcionario también indicó que un semoviente tipo pony, que era transportado en el camión tipo furgón involucrado en el accidente, no presentó lesiones visibles.

“El semoviente tipo pony que se movilizaba en el furgón y que también hizo parte de este siniestro vial está sin ninguna novedad y será trasladado a una clínica veterinaria de manera preventiva”, señaló Ruiz.

Las autoridades continúan articuladas en la atención de la emergencia, a la espera de la evolución médica de las personas trasladadas y de los resultados oficiales de la investigación que permitan esclarecer con precisión las causas del accidente.