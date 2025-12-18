Polémica por escolta de concejal del Centro Democrático que le disparó a un presunto ladrón cuando intentaba cometer un hurto

Una fuerte polémica se ha desatado luego que se conociera el caso de un presunto ladrón que murió tras recibir un impacto de bala cuando intentó robar al dueño de un establecimiento comercial en Medellín. El hecho se registró en la noche del martes 16 de diciembre, en El Poblado, en el sector de Santa María de los Ángeles, y se confirmó que el escolta del concejal Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez, fue quien asesinó a un presunto delincuente.

Al parecer, todo sucedió cuando el concejal del Centro Democrático se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado al establecimiento para hurtar a los asistentes.

Escolta de concejal de Medellín asesinó a presunto ladrón que intentó robar en El Poblado

Según la versión Rodríguez es que “nos encontrábamos en una reunión de trabajo en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio El Poblado, en la ciudad de Medellín, junto al candidato a la Cámara de Representantes David Toledo, integrante de nuestro equipo político, fuimos testigos de un intento de hurto cometido contra el propietario del establecimiento por parte de un individuo”.

Luego explicó que ante la situación, “el conductor asignado por parte del Concejo actuó en legítima defensa, haciendo uso de su arma de protección personal, lo que derivó en la neutralización del agresor”.

El presunto ladrón fue identificado como José Ángel Nieto Villanueva de 26 años, quien sería de nacionalidad venezolana y que hacía solo dos meses había llegado a Medellín proveniente de Chile.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de X, en donde escribió un mensaje en el que hizo varios señalamientos, incluido al periódico El Colombiano.

“Matar, la palabra preferida del concejal del CD y del medio El Colombiano que valida que se tomen la justicia por su propia mano funcionarios elegidos popularmente, validan la violencia y con ello la promueven, validan con su narrativa el desconocimiento de las instituciones. ¿Esto es lo que quieren para Medellín? ¿Por esto atacan la #PazUrbana porque buscamos superar que las bandas busquen hacer justicia por mano propia y que se superen las muertes?“, dijo.

Al respecto, varios usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Validan con su narrativa el desconocimiento de las instituciones? Señora, la legítima defensa es una institución legalmente protegida y regulada por el ordenamiento penal colombiano, precisamente lo que hizo ese escolta fue ejercer y hacer efectiva tan valiosa institución“, ”Mis condolencias senadora. No podrá ser el próximo “gestor de paz”“, ”Dónde está alias @AndresGuryRod siempre hay lío! Hay desorden…hay muerte…que tristeza la bandola que eligió Medellín en lo que antes fue un recinto emblema de la ciudad" y “¿Qué debió hacer el escolta ante el evidente asalto que se estaba cometiendo?“.