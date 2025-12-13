Regalos con estilo y grandes marcas: El plan ideal para comprar los detalles de Navidad en Medellín

Con la navidad a la vuelta de la esquina y la lista de regalos pendiente, en Medellín hay opciones para comprar más y gastar menos. Hasta 16 de diciembre en Plaza Mayor se realizará el Bazar de Marcas Súper Outlet 2025, un espacio en el que se pueden encontrar opciones con descuentos de hasta el 70 %, la entrada gratuita y hay más de 300 marcas nacionales y regionales.

Ropa, calzado, accesorios, belleza, hogar, decoración, productos para niños y artículos para toda la familia están disponibles en el Bazar en una opción estratégica para resolver los regalos de Navidad en un solo lugar.

¿Opciones para comprar regalos de Navidad?

Marcas reconocidas como Tennis, Reebok, Vélez, Pilatos, Replay, Ruby Rose, Offcorss, Oxford, Milonga, Lili Pink y Joy, entre muchas otras, compartirán espacio con nuevas propuestas que llegan por primera vez al evento.

La organización proyecta la asistencia de más de 70.000 visitantes durante los cinco días, con ventas que podrían superar los 6.000 millones de pesos, una cifra que reafirma al Bazar de Marcas como el outlet más grande de la ciudad y uno de los principales dinamizadores del comercio de temporada. En 2024, el evento ya había marcado récords con más de 68.000 visitantes y ventas superiores a 6.400 millones de pesos.

Para la organización, el Bazar tiene un componente social y económico. Además, este año cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, que apoyará a 50 emprendedores, ampliando la oferta local y brindando visibilidad a iniciativas que fortalecen el tejido empresarial de la ciudad.

Los asistentes encontrarán zona gastronómica, actividades familiares, sorteos navideños, presentaciones artísticas y un componente social liderado por la Fundación Conconcreto, que visibilizará programas de formación emocional, educativa y de liderazgo para niños, niñas y jóvenes.

Con horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., el Bazar de Marcas Súper Outlet se consolida como una alternativa para quienes buscan regalos de Navidad y fin de año con precios accesibles, variedad y sentido social, apostándole a compras inteligentes que alivian el bolsillo y, al mismo tiempo, impulsan la economía local.

En sintonía con el espíritu de la temporada, Vélez se suma al cierre de año con una propuesta que redefine el acto de regalar desde el diseño, la artesanía y el significado. Entre sus opciones hay fragancias, accesorios, piezas en cuero, prendas atemporales y opciones personalizables que convierten cada obsequio en un recuerdo duradero. Más que artículos, propone experiencias pensadas para “sorprender con intención, celebrar los vínculos y apostar por regalos que trascienden el momento, reafirmando que el verdadero lujo está en elegir con conciencia, estilo y corazón”.

A esta temporada de regalos se suma Skechers con opciones de bienestar y estilo. Su propuesta navideña reúne siluetas icónicas, diseños contemporáneos y tecnologías pensadas para acompañar cada plan de diciembre, desde encuentros familiares hasta vacaciones y celebraciones de fin de año. Más que calzado, invita a regalar comodidad con intención, recordando que los mejores obsequios son aquellos que cuidan, acompañan y hacen más memorables los momentos compartidos.