Familia de Cali fue secuestrada en Medellín luego de atender una oferta inmobiliaria

Familia caleña fue secuestrada en Medellín cuando visitaba un inmueble que estaba en venta

El Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en las últimas horas logró la liberación de una familia de tres personas provenientes de Cali, que fueron secuestradas en Medellín. Al parecer, todo sucedió cuando llegaron atraídos por una oferta.

Familiares de las víctimas fueron las que alertaron a las autoridades porque los secuestradores les alcanzaron a pedir dinero por la liberación.

Familia caleña fue secuestrada en Medellín tras recibir una oferta económica

Las autoridades recibieron la denuncia a través del Gaula de Cali y de manera conjunta lograron hacer la investigación y seguimiento para lograr dar con los secuestradores.

El comandante del Gaula de la Policía Metropolitana, mayor Carlos Ramírez, confirmó que “se recibe por parte de ese familiar información sobre que estas personas habían sido secuestradas en la ciudad de Medellín. Recibimos la noticia por intermedio del Gaula de Cali donde inmediatamente empezamos a hacer los diferentes investigaciones y seguimientos. El resultado fue el rescate de estas tres personas, dos capturados y la incautación de elementos de comunicación y un arma de fuego”.

Una de las víctimas del secuestro, la mujer, terminó desmayándose cuando los agentes del Gaula ingresaron para la liberación.

“Ella de la alegría sufrió un desmayo, las otras dos personas que estaban en compañía de ella de la alegría abrazaron a nuestros funcionarios”, reveló el coronel.

Además, reveló que esta familia “desafortunadamente, fueron incautos y llegaron a la ciudad de Medellín por una falsa promesa de compra de unos inmuebles. En el marco de la negociación se dan cuenta que están siendo engañados y es cuando estas dos personas proceden a ejecutar el secuestro , luego de ofrecerles la venta de ese inmueble”.

Si usted conoce o es víctima de algún caso similar acuda inmediatamente a denunciar a través de la línea 165.

“Le solicitamos a la ciudadanía que verifique con quién se van a reunir, comparta su ubicación en tiempo real con su familia, que sepan dónde van a estar. De igual forma, si ve un número sospechoso o malicioso, no lo conteste. Si recibe una amenaza en el marco de una llamada, por favor grabe. En esta época de diciembre hay un gran flujo de dinero, entonces, que eviten exponer en redes sociales sus lucros o éxitos económicos para evitar ser víctima de estas conductas”, agregó el coronel.