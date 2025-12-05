Se conoció la condena del joven que asesinó a su padres porque no le dieron más plata

En las últimas horas se conoció la condena de un joven que cometió el brutal crimen que estremeció a los habitantes del barrio Jardines en Envigado, en abril del 2024, cuando asesinó a sus padres, porque no le habían querido dar más plata. Aunque escapó del lugar, fue rápidamente capturado en el municipio de La Estrella, al sur de Medellín.

Un juez le impuso finalmente una condena de 28 años de cárcel tras confesar que asesinó a sus padres para robarles más de 9 millones de pesos y poder comprar drogas.

Condena del joven que mató a sus padres para llevarse 9 millones de pesos para comprar drogas

El crimen sucedió en la madrugada del pasado 10 de abril de 2024, cuando Sebastián Cano Ospina llegó a la casa de sus papás, ubicada en la Unidad Residencial Vía Serrano, en el barrio Jardines de Envigado, inició una discusión que alarmó a los vecinos. El joven les exigió airadamente un gran cantidad de dinero y estos se negaron a entregárselo, por lo que los agredió con arma blanca y los mató.

“Las labores investigativas adelantas por servidores de la Sijín de la Policía Nacional permitieron demostrar que después del doble homicidio el hombre salió del inmueble en un taxi con los celulares de las víctimas y la billetera de su progenitor. Posteriormente, usó una de las tarjetas de su padre y sustrajo 9.700.000 pesos. La Fiscalía probó que de ese dinero hizo una transferencia a una tercera persona para que le suministrara estupefacientes y otros servicios”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Los padres se ganaban la vida como comerciantes en la Central Mayorista de Antioquia, en donde por algún tiempo trabajaron junto a su hijo hasta que este empezó a tener problemas de adicción a las drogas, según El Colombiano.