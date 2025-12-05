“Medellín supera la IA”: Dicen por video viral durante instalación de abeja en los Alumbrados Navideños

En las últimas horas se conoció un video que grabó uno de los instaladores, contratista de EPM, de los Alumbrados Navideños de Medellín, en el que de manera divertida y haciendo sonidos revela que estaría en Jumanji, mientras simula que vuela encima de una de las obras monumentales con forma de abeja.

“Aquí vamos en el avispón, papá. vea”, se le escucha decir mientras simula los sonidos que haría el animal mientras vuela.

¿Cuál es el video viral del instalador de EPM que vuela en una abeja?

“La película de Jumanji. Véala (sonidos de vuelo) Aquí vamos en el avispón, papá. El avispón verde. Véalo (sonido de vuelo) Vea alicles (en referencia a las alas) Solo pericles dijo el presidente Petro. Nosotros estamos en el avispón verde. Con ustedes, ¡Wilson! ¡Ey! Salúdelos, ¿cómo están? bien", dice en la primera parte del video.

Luego muestra nuevamente el río Medellín y dice “de ahí pa’abajo la colmena... atrás vienen los bizzzz”.

Los usuarios de internet se pronunciaron al ver las imágenes diciendo: "La ARL viendo esto jajajajja“, ”FUMANJI“, ”Cuenta la leyenda que ese fue el último día de trabajo del avispón verde“, ”Medellín supera la IA“, ”Yo creo que se equivocó de trabajo. La está dando toda jajaja", “Esperó todo el año para ese momento jajaja cumplió un sueño”, “La vida le dio una oportunidad y no la desaprovechó”, “Muchos lo criticaran, pero este es un excelente test de calidad”, “Estaba trabajando en el alumbrado y no desaprovechó la oportunidad... Un trabajador feliz rinde más que uno infeliz”, “Jajaja lujos que solo se pueden dar los contratistas jajajaja el mejor” y “Salud ocupacional y gestión humana viendo su contratación estrella!”.