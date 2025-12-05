Conmovedor video del gobernador de Antioquia permitiendo que militar se reúna con su familia en Navidad

A través de sus redes sociales el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un conmovedor video en el que se observa el encuentro de un militar con su familia, pero antes de la sorpresa el mandatario de los antioqueños les compartió una carta en la que les enviaba un mensaje por la navidad.

En el video se observa que la familia del militar se reunió con el gobernador en un centro comercial de Medellín, en donde les leería la carta.

Video de militar que se reúne con su familia en Medellín

“Este fin de semana, que las familias se reúnen a prender velitas y a encomendarse a la Virgen, nuestros Soldados y Policías están en los campos, calles y selvas de Colombia cuidándonos a todos. Quisimos darles una sorpresa, como esta que vivió el Soldado Luis David, quien no veía a los suyos desde hace más de 8 meses“, escribió el mandatario de los antioqueños en el texto que acompañó el video.

Además, la publicación agrega que: “les decimos a todos los uniformados lo mucho que los queremos y la gratitud que les tenemos. Paisanos, si así lo consideran escríbanles, en los comentarios de esta publicación, sus mensajes en esta época de diciembre".

En el video se observa al gobernador que le dice a la familia: “en esta época de Navidad uno siempre quiere estar con los suyos, con su familia. Los soldados sacrifican esa época para cuidarnos a todos. Le pedimos al Ejército que, a través mío, Luis David les pudiera hacer llegar una carta, entonces, se las quiero leer”.

El mandatario siguió leyendo las palabras en las que el soldado les manifestaba su amor y lo mucho que los extraña, “mamá, tu fortaleza y tus palabras de ánimo siguen siendo mi refugio”, fue unas de las frases.

Luego apareció el soldado de sorpresa, cuando se les servía unas bebidas y ahí las lágrimas de todos salieron a flote, sin duda alguna eran lágrimas de felicidad. “Qué sorpresa tan linda”, fueron las palabras de la mamá“, y el soldado solo dijo ”mantengo lejos, poco me comunico, poco hablo, pero trato de no preocuparlos“.