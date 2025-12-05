Alerta por quemados con pólvora y líquidos calientes durante la Navidad en Medellín

Con la llegada de diciembre, el Hospital San Vicente Fundación Medellín enciende las alertas sobre el incremento de las tres urgencias que marcan la temporada: quemaduras, traumas cerrados y consultas pediátricas. Aunque la institución insiste en que más del 90 % de las quemaduras y buena parte de los traumas graves son prevenibles, cada año las celebraciones, la cocina festiva, los viajes y el consumo de alcohol dispara las urgencias.

Durante esta época, las quemaduras por líquidos calientes, llama y pólvora se convierten en uno de los principales motivos de consulta.

Alerta por aumento de quemados con pólvora y líquidos calientes

“Más del 90% de las quemaduras que atendemos son prevenibles. Son eventos que ocurren en segundos, pero dejan consecuencias de por vida. Un sartén con el mango hacia afuera, una olla de agua caliente al alcance de un niño, una extensión defectuosa o una chispa de pólvora parecen situaciones cotidianas, pero pueden terminar en hospitalizaciones largas, cirugías complejas y secuelas permanentes. La prevención, especialmente en esta temporada, es la herramienta más efectiva para evitar lesiones graves”, dijo el Dr. Hidalgo Vélez Sierra, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

A la atención por quemaduras se suma un aumento de los traumas contundentes en adultos, especialmente asociados a accidentes de tránsito, caídas desde altura y riñas. La Organización Mundial de la Salud calcula que los siniestros viales causan 1,19 millones de muertes al año y son la principal causa de fallecimiento entre jóvenes de 5 a 29 años, una tendencia que en Colombia se acentúa en diciembre por el aumento de desplazamientos y el consumo de licor.

“Un trauma puede verse simple por fuera, pero ser grave por dentro. Si después de un golpe aparece dificultad para respirar, dolor que empeora, mareo, vómito o cualquier síntoma fuera de lo habitual, es necesario acudir de inmediato al servicio de urgencias. Todo sangrado activo debe valorarse sin demora. Y aunque no haya señales evidentes, cualquier trauma cerrado en el abdomen, la cabeza o el tórax necesita evaluación médica, porque puede comprometer órganos vitales sin que la persona lo note al principio. La prevención marca la diferencia al conducir a velocidad moderada, salir con tiempo, evitar distracciones como el celular, respetar las normas de tránsito y usar siempre casco y protecciones para reducir de forma significativa el riesgo de lesiones graves”, dijo el doctor Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias de Adultos del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Durante los primeros 4 días de diciembre se han reportado 21 personas quemadas en Medellín.