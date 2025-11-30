Pilas: Activarán controles en Medellín para la seguridad durante la Alborada y la Navidad

La Alcaldía de Medellín activará a partir de este domingo 30 de noviembre un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para acompañar la llegada oficial de la temporada navideña, una noche tradicionalmente salen a las calles miles de ciudadanos para darle continuidad a la tradición “mafiosa” de la Alborada.

Además se encienden los Alumbrados y se realizan diferentes eventos culturales para la celebración de la llegada de la Navidad.

¿Seguridad en Medellín durante la Navidad?

Los habitantes de Medellín deberán estar atentos a los operativos que se desarrollarán entre las secretarías de Movilidad y de Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, con el propósito central de proteger la vida.

En movilidad serán más de 110 agentes de tránsito, apoyados por ocho grúas y ocho camiones, que estarán desplegados en las principales vías de la ciudad para garantizar desplazamientos seguros, fluidos y acordes con las normas.

El Ejército tendrá 230 efectivos y la Policía sumará siete grupos de reacción motorizada y 800 uniformados, que atenderán a Medellín y los municipios vecinos.

El secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ruiz, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana durante esta jornada festiva. “Es esencial mantener los vehículos al día con la documentación vigente y las revisiones técnicomecánicas. Si van a consumir alcohol, que no manejen: entreguen las llaves o usen el transporte público. Lo más importante es llegar a casa a salvo. Te queremos vivo”, expresó.

Además, los equipos estarán ubicados en puntos estratégicos para acompañar la Alborada, el recorrido por los Alumbrados Navideños y los distintos eventos programados por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Se controlarán las maniobras peligrosas, rodadas que incumplen las normas de tránsito, piques ilegales y casos de embriaguez.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró su llamado a evitar el uso de pólvora durante la temporada.

“Entendamos los impactos, los animalitos sufren, el medio ambiente se afecta y las personas, especialmente los niños, corren peligro. Hay otras formas de celebrar. Estamos entregando diversión, alumbrados y tantas oportunidades para que la gente pueda disfrutar sin riesgos”, señaló.