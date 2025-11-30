“Le quedamos debiendo a J Balvin”: Dicen tras histórico concierto en Medellín con más de 7 horas de show

J Balvin volvió después de 6 años a Medellín con un concierto íntimo, emotivo, lleno de artistas invitados y con un cierre marcado por el orgullo colombiano. Fue un show que se convirtió en un homenaje a sus raíces, a sus emociones más profundas, que tuvo lágrimas, abrazos y la complicidad de cada uno de los que pisaron la impresionante tarima de 360 grados.

El show inició a las 8:00 en punto despertando desde el primer instante el orgullo nacional. Una tarima con un montaje de talla mundial, de Diomar García, nunca antes visto, sin techos y rodeada de pasarelas que permitieron que el público viviera a centímetros de distancia la energía de Balvin y de los más de 20 artistas invitados que desfilaron por el escenario.

Los asistentes vivieron una noche inolvidable con cada aparición sorpresa de los artistas que han marcado la historia artística de Balvin, que se ha posicionado como uno de los colombianos más influyentes en la música urbana global.

El concierto contó con la participación de invitados de talla internacional como Daddy Yankee, Maluma, Farruko, Tito El Bambino, Eladio Carrión, Feid y Yandel, entre otros; así como los nuevos talentos como Kris R, que es uno de los representantes del Trap.

Más de 40.000 personas vivieron más de siete horas de concierto, nunca antes en Medellín, en las que el público coreó canciones como ‘Blanco’, ‘Qué más pues’, ‘Con altura’, ‘Qué pretendes’ y ‘Sigo extrañándote’, antes de la salida del primer invitado que fue el paisa Reikon.

Desde ese momento, el artista intercaló sus interpretaciones con la salida de los artistas paisas e internacionales como Golpe a Golpe, Fainal y Shako, Royo y Toby, Nio García, J Quiles, Lenny Tavares, Jory, Daelcom, Lennox, Carrangueros del Guetto, Rayan Castro, Kapo, De la Guetto, Jowell & Randy, DJ Snake y 50 cent.

Los fanáticos no paran de reaccionar en las redes sociales, comentando: “Te quedamos debiendo esta vida y la otra”, “Q Balvin nos pase su Nequi porque le quedamos debiendo plata” y “Alguien que pase el número de cuenta de JBalvin, le quedamos debiendo plata con este concierto”.