Consejo Académico de la Universidad de Antioquia pide al Gobierno que retire a Wilmar Mejía de su Consejo Superior

A la comunidad de la Universidad de Antioquia la cogió por sorpresa la investigación de Noticias Caracol que sacó a la luz los dos cargos públicos que ejercía el representante del Gobierno ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Wilmar Mejía, licenciado de educación física quien ocupaba esta representación era, a su vez, el director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Ese mismo informe también dio a conocer presuntos vínculos entre él y las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, pues Mejía habría sido mencionado para la creación de una empresa de seguridad fachada para que el grupo armado obtuviera armas legalmente tras un eventual fracaso del proceso de paz con el Gobierno.

Rechazo rotundo

En un comunicado emitido hoy, 28 de noviembre de 2025, el Consejo Académico de esta universidad se pronunció al respecto después de sesionar extraordinariamente el día de ayer. En él, rechazan “rotundamente” que el represetante del presidente de la República sea, al mismo tiempo, un alto funcionario del DNI, argumentando que resulta incompatible ética y con la autonomía universitaria de la institución.

“Nuestro contexto institucional, por décadas, ha estado marcado por el estigma y la violencia, llevando incluso, en diferentes momentos, a amenazas, asesinatos y desapariciones de integrantes de nuestra comunidad universitaria por parte de distintos actores involucrados en el conflicto armado“, precisaron en la misiva.

En ese sentido, solicitaron “con urgencia” al presidente Gustavo Petro que delegue a otra persona para representar al Gobierno en el CSU, y le dijeron que, para ello “deberá considerar la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para esa representación, cuya principal función es la de contribuir a la estabilidad, fortalecimiento y proyección” de la universidad.

Además, recalcaron que las autoridades competentes deben investigar y determinar las responsabilidades de Wilmar Mejía como funcionario del DNI.

Rechazan declaraciones del gobernador de Antioquia

La carta también rechaza “de manera categórica” las afirmaciones del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quien días antes pidió la expulsión de Wilmar Mejía del CSU, acusándolo de operar una red criminal dentro de la universidad. “Empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás, ha parecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes de terrorismo en las universidades públicas de Colombia”, manifestó también el mandatario local.

Frente a esto, el Consejo Académico afirmó que “estas opiniones reproducen imaginarios negativos y promueven la discriminación y los señalamientos que han sido sustento de la violencia que, en las últimas décadas, ha afectado gravemente a integrantes de nuestra comunidad universitaria”, y dijo que las declaraciones de Rendón relacionan de manera generalizante la situación revelada por Caracol Radio con dinámicas particulares de la UdeA.

Mensaje a los medios de comunicación

Finalizando el comunicado, el Consejo invitó a los medios de comunicación a “hacer su trabajo con la mayor responsabilidad, rigor y cuidado” y lespidieron comprender su “alcance institucional”. Además, lanzaron un llamado a “evitar la estigmatización de la Universidad y la afectación a la reputación pública de esta institución caracterizada por aportar significativamente a la educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo de nuestro país”.