Así fue cómo se enteró Migración Colombia de la presencia de la secta ultraortodoxa en Antioquia, llevaban más de un mes en el país

Migración Colombia reveló detalles del hallazgo de la secta ultraortodoxa que tenía sometidos a varios menores en un hotel de Yarumal, Antioquia. Las autoridades encontraron 17 niñas y niños, incluido un bebé de un año, bajo el poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, entre ellos habían cinco niños estadounidenses con circular amarilla buscados por Interpol estaban en el sospechoso grupo religioso.

A los menores los encontraron al interior de un hotel del municipio antioqueño y se investigan los reportes de trata y explotación sexual vinculados a esta comunidad, por los que sus principales líderes ya están en la cárcel. Todos quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Secta ultraortodoxa pretendía establecerse en Antioquia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, explicó en Noticias Caracol que el hallazgo de esta secta fue porque les “llegó información a través de un anónimo hace una semana, a nuestra regional de Migración Antioquia - Chocó. En este anónimo nos informan de la llegada al país y que estaban ubicados en un hotel en Yarumal, Antioquia”.

Según reveló la alta funcionaria, los datos indicaban que se trataba de la secta Lev Tahor, por lo que el equipo de verificaciones inició todo el proceso investigativo.

“Se evidencia que esta es una secta cuyos líderes están judicializados en Estados Unidos y hay un proceso también de investigación judicial en Guatemala, por hechos de violación y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, agregó la directora.

El grupo de la secta estaba conformado por 10 adultos y 17 menores, que ingresaron “esta secta parece ser que su finalidad es la procreación entre sí, por un tema religioso. Justamente la judicialización que hay es por este tema tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Los líderes de la secta buscan casarlos entre primos para que lograr la procreación que necesitan. Por eso están siempre viajando juntos y buscan ubicarse en lugares apartados”, agregó.

Arriero aseguró que esta secta pretenderías trasladarse a una finca, que aún se desconoce cuál sería su ubicación. Los menores están con sus mamás y cuentan con acompañamiento del ICBF. Además, que ingresaron en dos grupos, uno por el José María Córdova y el otro por Cartagena.

Los menores que tenían circular amarilla de Interpol ingresaron cuando aún no aparecía la notificación en los sistemas de consulta.