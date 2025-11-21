Niña de siete años sufrió aberrante agresión en Antioquia: ofrecen hasta 500 millones por información del responsable

En la Unión, Antioquia, se registró un indignante ataque contra una menor de 7 años que fue golpeada y encontrada en una calle del municipio. Según las autoridades, la niña se encuentra hospitalizada por la gravedad de sus heridas, provocadas por una agresión reportada el pasado lunes festivo en la vereda Guarango.

La madre de la menor fue quien la vio después de ser alertada por sus vecinos. La niña estaba fuertemente lesionada y con signos que podrían indicar un abuso sexual, aunque esto último aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Aunque primero fue llevada a un hospital cercano, tuvo que ser trasladada a una clínica de mayor complejidad en Rionegro, Antioquia, por la seriedad de sus heridas. Allí permanece internada mientras la Policía y la Comisaría de Familia siguen el caso.

Una millonaria recompensa

La Gobernación de Antioquia anunció que se activó el código fucsia, el código de emergencia para la atención de víctimas de violencia sexual, y ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre el responsable de este ataque.

La alcaldesa del departamento, Carmen Judith Valencia, se refirió al hecho: "“Desde el sector salud se está garantizando toda la atención necesaria para restablecer la salud de la niña. El caso continúa en etapa de investigación, por lo cual aún no existen conclusiones definitivas. Las instituciones competentes actúan conforme a la ley, asegurando el respeto al debido proceso y la protección integral de los derechos de la niña y de su familia”.

Abuso sexual a menor en Urabá

En otra zona de Antioquia se registró un caso de violencia sexual contra una menor de 13 años. Según las autoridades, seis jóvenes itinerantes que se transportaban como polizones en vehiculos, abordaron a la niña y se la llevaron lejos del casco urbano.

Entre los agresores, dos de ellos fueron señalados por, presuntamente, haber abusado de la niña, por lo que fueron puestos en manos de las autoridades. La víctima fue llevada a un centro asistencial donde está siendo atendida.

Para denunciar abuso sexual infantil en Colombia, puedes llamar a la línea 141 del ICBF, a la línea 123 de la Policía Nacional o a la línea 155 de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.