Federico Gutiérrez: “Me alegra que EE. UU. actúe donde el Gobierno no lo hace”

Las recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,, han reavivado el debate nacional sobre la seguridad en Colombia y la gestión del Gobierno de Gustavo Petro. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario local expresó su preocupación por el incremento de la criminalidad y cuestionó la respuesta del presidente ante los recientes hechos violentos que han afectado a distintas regiones del país.

El detonante de sus críticas fue el ataque ocurrido en Tunja, donde varios soldados resultaron heridos tras un atentado. Gutiérrez lamentó la ausencia de una reacción inmediata por parte del presidente y consideró que esta falta de presencia refuerza la percepción de una actitud permisiva del Gobierno frente a los grupos criminales. “Ayer Tunja fue objeto del terrorismo. Soldados heridos y por allá ni se asomó”, señaló el alcalde, aludiendo directamente al mandatario nacional.

En su mensaje, Gutiérrez fue enfático en afirmar que la administración de Gustavo Petro “solo vive del pasado, genera odio en el presente y no nos ofrece un buen futuro”. Según el dirigente antioqueño, la complacencia del Gobierno con los peores criminales estaría contribuyendo al deterioro de la seguridad nacional y al aumento de los ataques contra la Fuerza Pública.

El alcalde recordó que la situación de orden público se ha agravado en varios departamentos del país, donde se han reportado enfrentamientos, secuestros y atentados contra uniformados. A su juicio, el enfoque del Gobierno en diálogos con grupos armados ilegales ha debilitado la autoridad del Estado y generado un clima de impunidad que afecta directamente a los ciudadanos.

Gutiérrez también cuestionó el interés del presidente en proyectos de carácter simbólico e histórico, señalando que mientras el país enfrenta graves problemas de inseguridad, “Petro sigue soñando con revivir parte de la Gran Colombia de 1819”. El alcalde sostuvo que este tipo de discursos distraen la atención de los desafíos reales, como el control territorial, la lucha contra el narcotráfico y la protección de las comunidades más vulnerables.

El dirigente enfatizó que su intención no es fomentar la división política, sino advertir sobre los riesgos que enfrenta el país si no se toman medidas concretas para restablecer el orden y la confianza en las instituciones. “Mientras la actual Colombia se derrumba debido a la complacencia del Gobierno Nacional con los peores criminales, Petro sigue alejado de la realidad que viven millones de ciudadanos”, escribió en su cuenta oficial.

Finalmente, Gutiérrez expresó su esperanza de que el país logre superar el actual clima de tensión política y social, y que las autoridades nacionales retomen un liderazgo firme en materia de seguridad y justicia. “Deseo que todo esto pase pronto y que recuperemos la tranquilidad que tanto necesita Colombia”, concluyó el mandatario, reiterando su llamado a fortalecer la acción del Estado frente al avance del crimen organizado.