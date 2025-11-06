En Medellín cambian las fotomultas y anuncian cómo funcionarán en el 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la ciudad no prorrogará la concesión con UNE para la gestión de fotomultas y control de tránsito, por lo que el contrato terminará el 31 de diciembre de 2025 después de 20 años de operación. La decisión, según el mandatario, busca transformar el actual modelo sancionatorio.

El nuevo esquema anunciado por el mandatario de los medellinenses será operado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entidad pública que también administra el sistema 123 y más de 3.200 cámaras de seguridad en la ciudad.

También le puede interesar: “Solo un país que recuerda puede volver a creer”: Fico en conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia

¿Qué pasará con las cámaras de fotomultas en Medellín?

“Las fotodetecciones no se acaban. El 1 de enero de 2026, cuando tengamos nosotros ya el control total del sistema, tendremos señalización a 200 y 100 metros antes de cada cámara, tanto en los laterales de las vías como en el punto de la fotomulta, y también señalización de piso. La idea es que no sean cámaras trampa. Todo el mundo tiene que saber dónde están. Lo que queremos es prevenir y no multar, que salvemos vidas, no que las personas caigan en las cámaras para tener más recursos; eso no es lo que nos interesa, nos interesa la vida de la gente”, dijo el alcalde.

Con la finalización del contrato, el concesionario deberá transferir al Distrito la propiedad de la infraestructura física y tecnológica del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), valorada en 31.208 millones de pesos, y el Conglomerado Público de Medellín recibirá el 100 % de los ingresos por trámites, servicios, comparendos y fotodetecciones. Estos recursos se invertirán en infraestructura vial, transporte público, modernización de la red semafórica y campañas de seguridad vial.

El nuevo modelo implicará una señalización más visible y transparente: habrá avisos a 200 y 100 metros antes de cada cámara, tanto en los laterales como en el punto de fotodetección, junto con marcas en el piso.

Entre las principales medidas del nuevo esquema se encuentran:

Eliminación de sanciones por cruces en semáforo amarillo y bloqueos de intersecciones causados por congestión.

por cruces en semáforo amarillo y bloqueos de intersecciones causados por congestión. Recordatorios automáticos de renovación del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica (RTM) mediante llamadas, correos y mensajes de texto.

de renovación del y la mediante llamadas, correos y mensajes de texto. Campañas para actualizar datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Articulación de las cámaras con el sistema de seguridad de la ciudad para reforzar la lucha contra la criminalidad.

Desde noviembre de 2024, Medellín implementa el sistema de alertas preventivas para la renovación del SOAT y la RTM, lo que ha permitido reducir en más de 11.000 las fotodetecciones por incumplimiento de estos requisitos en solo un año.