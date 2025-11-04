“Desde el Gobierno Nacional no han dado un peso para La Escombrera”: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro “no han dado un peso” para la búsqueda en La Escombrera, ubicada en la comuna 13. El mandatario aseguró que desde la Alcaldía siempre ha estado del lado de las víctimas.

El mandatario aseguró que se ha sentado con las madres buscadoras y que desde su administración estarían los recursos para que se dé la búsqueda.

Recursos para La Escombrera en Medellín

“Esa búsqueda se ha podido es gracias a que se pusieron los recursos desde la Alcaldía. El gobierno nacional no ha puesto un solo peso en la busca de La Escombrera. Y se lo digo yo como alcalde, pero pregúntenselo, por ejemplo, a la JEP, ¿quién ha puesto los recursos? Inclusive, los recursos adicionales que se necesitan vienen desde el distrito. Desde la JEP se ha hecho el llamado a que el gobierno nacional se sume y al día de hoy, ni en lo que va hasta el momento, ha puesto un peso ni se ha comprometido con lo que viene", dijo el alcalde a medios de comunicación.

Aseguró que su prioridad es estar al lado de las víctimas y que se sepa la verdad, “seguiremos apoyando la búsqueda en la Escombrera con los recursos también de la Alcaldía y que las madres buscadoras sepan que ahí está la institucionalidad. Con la JEP se viene trabajando, ellos mismos lo han venido resaltando. Llegamos el año pasado a la Alcaldía a cumplir un fallo judicial que había incumplido ya el anterior gobierno y llegamos a cumplir de inmediato”.

¿Qué es La Escombrera?

La Escombrera es un sector que está ubicado en la comuna 13, conocido por ser uno de los lugares más emblemáticos y dolorosos de la historia reciente de la ciudad. Durante los años más intensos del conflicto urbano, especialmente entre finales de los noventa y comienzos de los 2000, se convirtió en un sitio donde se presume fueron arrojados los cuerpos de personas desaparecidas en medio de la violencia entre grupos armados ilegales y operaciones militares.

Actualmente, La Escombrera representa un símbolo de la búsqueda de verdad, memoria y justicia para las víctimas y sus familias, así como un punto clave en los procesos de excavación y reconstrucción de la memoria histórica de Medellín.