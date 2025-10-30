Tragedia en Dabeiba, Antioquia por deslizamientos de tierra que dejó cinco muertos y varios desaparecidos

Una tragedia ocasionada por las fuertes lluvias se registró en el Occidente de Antioquia, específicamente en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano. Un deslizamiento de tierra provocado por el desbordamiento de una quebrada arrasó con al menos una vivienda, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, dos desaparecidas y seis heridas, según reportaron la Alcaldía de Dabeiba y el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia).

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que ya fueron movilizados todos los equipos de emergencia para atender la situación. Inicialmente se reportaron dos víctimas fatales, pero con el paso de las horas la cifra aumentó. “Estamos desplegando todos los recursos disponibles para atender esta dolorosa emergencia”, señaló el mandatario departamental.

Dabeiba, bajo el lodo: la furia del invierno deja muerte y desolación en el Occidente antioqueño

En el lugar trabajan cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, junto a personal de la administración municipal. El comandante Mario Hernández informó que “la ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media”.

Por su parte, el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, confirmó que dos personas fueron trasladadas al hospital local. “Una de ellas llegó sin signos vitales y la otra está fuera de peligro. Las ambulancias regresaron al sector, pero la vía está muy deteriorada por los aguaceros. Desde las cuatro de la mañana enviamos maquinaria para habilitar el paso”, explicó el mandatario local.

Los organismos de socorro mantienen su labor en la zona y pidieron a la comunidad extremar las medidas de precaución ante el riesgo de nuevos deslizamientos. “Hay varios derrumbes, pero nuestras máquinas trabajan desde la madrugada para abrir camino”, añadió el alcalde.

Además, las lluvias provocaron una socavación de las orillas de la cuenca Cantarrana, destruyendo obras de protección y afectando senderos peatonales, vías y locales comerciales. Aunque la ANI ha intervenido parcialmente el punto crítico, las condiciones del terreno y los múltiples derrumbes en la vía Antadó–Llano Gordo dificultan el traslado de los fallecidos y heridos.

El director del Dagran, Carlos Ríos, informó que se activó el helicóptero de rescate y todo el componente técnico y de maquinaria amarilla para apoyar al municipio. “Desde la madrugada trabajamos con el equipo local para atender a las familias afectadas y recuperar la conectividad”, concluyó.