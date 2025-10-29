Motero fue agredido en bloqueo de taxistas y luego desde un puente les habría lanzado una piedra

Motero fue agredido por taxistas y presuntamente les lanzó una piedra. (Foto: Captura de video Denuncias Antioquia 29 de octubre de 2025)

Este miércoles, 29 de octubre, se registró un segundo día de bloqueos en la Avenida Regional de Medellín, en donde varios taxistas se enfilaron para impedir el paso de los vehículos y motocicletas que transitaban por el sector. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del momento en el que varios taxistas se enfrentan a un motociclista, al que golpearon e intimidaron con palos.

Sin embargo, todo parece indicar que el motociclista no se quedó tranquilo con la agresión y subió por el puente y les habría lanzado una piedra.

También le puede interesar: Denuncia: Funcionario de la Fiscalía amenazó a líder de la comuna 13 por exigir justicia por muerte de un vecino

Motociclista que fue agredido por taxistas les habría lanzado una piedra desde un puente

Según se conoció, el grupo de taxistas protestaron bloqueando un tramo de la Avenida Regional a la altura del cruce con la calle 30 para manifestarse en contra la operación de las plataformas digitales que les generan competencia.

Aunque no participaron muchos vehículos sí generaron caos en la zona, ya que dejaron paso por un carril, de modo que podían decidir en qué momento le daban circular a los conductores que transitaban por esta vía, una de las más importantes de la ciudad.

Durante el bloqueo lanzaban arengas contra plataformas como Uber, Didi y otras, que según dicen les está afectando sus ingresos.

Con este ya serían dos días del paro de taxistas para exigirle al Gobierno Nacional que ejerza controles más estrictos a las aplicaciones de transporte que actualmente son utilizadas en la ciudad.

En las imágenes que compartió Denuncias Antioquia se observa el momento en el que varios de los taxistas que participan del bloqueo golpean e intimidan al motociclista, cuya moto queda en el suelo. Luego, en otro video se presume que el motero agredido es quien sube al puente y desde allí les laza una piedra.