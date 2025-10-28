Nuevo brunch en Medellín al que puede ir con su mascota y usar la piscina

Una nueva propuesta llega a Medellín para quienes buscan un domingo diferente: Brunch & Pool, una experiencia que une lo mejor de la gastronomía con coctelería de autor, zonas verdes y acceso libre a la piscina, todo en un ambiente relajado y lo más destacado, es que es pet friendly.

Ahora está disponible todos los domingos desde las 6:00 a. m. hasta 1:00 p. m. en el restaurante del hotel NH Collection Royal Medellín.

Brunch en Medellín con acceso a la piscina

Este plan ofrece un buffet tipo desayuno con estaciones interiores y al aire libre, platos a la carta como tostadas de aguacate con huevos pochados, huevos napolitanos, fritata con jamón serrano, bowl de frutos rojos, croissant de salmón, tostadas francesas de tiramisú y waffles de pan de yuca.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia completa, mucho más allá del brunch. Es un día de descanso en familia, rodeados de buena gastronomía, cocteles refrescantes, música relajada y momentos inolvidables junto a la piscina, todo en un entorno natural en pleno corazón de Medellín”, dijo Ricardo Gutiérrez Congote, director del hotel.

El valor por persona del Brunch & Pool es de 110.000 pesos para adultos y 60.000 pesos para niños menores de 12 años. Con esta propuesta, se suma un nuevo plan para hacer los domingos en la capital antioqueña, en donde se puede disfrutar de una buena comida y espacios agradables, para compartir con familia y amigos, e incluir a las mascotas.