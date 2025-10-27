Gobernador de Antioquia denunció que el Gobierno está bloqueando la consulta en el Valle de San Nicolás

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, aseguró que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no ha pasado los recursos que se requieren para realizar la consulta popular para la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás.

El Valle de San Nicolás está conformado por nueve municipios: Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión, El Retiro, La Ceja del Tambo, Guarne, San Vicente, El Santuario y Marinilla.

También le puede interesar: “Tremendo chicharrón se va a armar”: Gustavo Bolívar por promesas a María José Pizarro

¿Cuándo es la votación para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

A través de sus redes sociales, el mandatario de los antioqueños denunció a través de sus redes sociales que el Gobierno no ha girado los recursos.

"Así como en Antioquia se dieron todas las garantías para la consulta del partido de Petro, lo mismo debe pasar con la votación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta es la hora que el @MinHacienda no le ha girado los recursos a la @Registraduria y la votación es el próximo 9 de noviembre. La oposición del gobierno Petro al proceso no puede pisotear los derechos de la ciudadanía ni estar por encima de la democracia“, escribió el gobernador en una publicación en la que también agregó un video.

En las imágenes el mandatario de los antioqueños dijo: “el solo hecho que Petro y todos sus secuaces se opongan al Área Metropolitana es porque la figura es buena. Estamos a menos de 20 días, la fecha para hacer las elecciones y refrendar el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás y el Ministerio de Hacienda no le pasa los recursos a la Registraduría”.

Agregó que tanto él como con los nueve alcaldes interpusieron una tutela. “Esperamos que así como mandan la plata para hacer consultas, en las que ellos ni siquiera están de acuerdo. Pues hombre, que habiliten este mecanismo democrático que ha sido solicitado juiciosamente, llenando todos los requisito de ley por los alcaldes y por la Gobernación de Antioquia”.