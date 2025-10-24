Premios Macondo 2025 estrenan el reconocimiento ‘Macondo Sostenible’ para destacar el bienestar y las buenas prácticas en los rodajes

El próximo 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, además de premiarse las 22 categorías tradicionales y los galardones especiales Macondo de Honor y Premio a los Oficios del Cine, la Academia Colombiana de Cine incluirá este año una nueva categoría que marca un hito en la industria: el Reconocimiento Macondo Sostenible.

La iniciativa surge del interés del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) por fomentar buenas prácticas en los rodajes, que garanticen ambientes laborales sanos, respetuosos y equitativos.

Premios Macondo en Medellín 2025

Esta nueva propuesta busca fortalecer el bienestar del equipo humano que participa en las producciones, promoviendo la prevención del acoso laboral y sexual, la no discriminación y el respeto por los horarios y tiempos de descanso.

Para el desarrollo de esta nueva categoría, la Academia Colombiana de Cine sumó esfuerzos con la Comisión Fílmica de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, entidad pionera en la formulación de estrategias para el cuidado integral en el sector audiovisual.

Desde 2019, la Comisión ha liderado proyectos como las Guías Gritemos ¡Corte!, enfocadas en la prevención de violencias en los entornos de trabajo y en la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, además de impulsar talleres sobre primeros auxilios, coordinación de intimidad y prácticas sostenibles en la producción audiovisual.

De esta alianza entre el CNACC, la Academia y la Comisión Fílmica de Bogotá nace el Reconocimiento Macondo Sostenible, que invita a todas las producciones colombianas a ser parte activa de una transformación positiva en la industria. “Más que un premio, es una oportunidad para reflexionar, compartir buenas prácticas y construir juntos un cine más consciente, equitativo y respetuoso con las personas y el entorno”, señalan los organizadores.

La película ganadora será elegida entre los 39 largometrajes inscritos a los Premios Macondo 2025, estén o no nominados. El proceso de selección se basará en los resultados de una encuesta voluntaria y anónima respondida por los equipos técnicos y artísticos, en la que se evaluaron factores como los protocolos de seguridad, las condiciones laborales, la prevención de violencias, la sostenibilidad ambiental y el relacionamiento respetuoso con las comunidades locales.

El próximo 2 de noviembre, en la gala que celebra lo mejor del cine colombiano, se conocerá la primera producción en recibir este nuevo reconocimiento, que busca consolidar una industria audiovisual más humana, sostenible y comprometida con el bienestar colectivo.