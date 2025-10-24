Aterrador reto viral en redes terminó en el crimen de un joven en Medellín: autoridades revelan oscura verdad

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la operación Némesis dentro de la estrategia Bloque de Búsqueda, logrando la captura de dos hombres adultos y la aprehensión de tres menores de edad por el delito de homicidio agravado.

Las diligencias se desarrollaron en los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo, tras tres meses de investigación técnica, inteligencia y seguimiento judicial. Según el informe oficial, el caso está relacionado con el asesinato de un adolescente de 17 años, ocurrido el pasado 4 de julio en inmediaciones del barrio El Danubio, en la comuna 13 - San Javier.

Lo que parecía un simple desafío viral destapó una red de violencia juvenil en la comuna 13

Las investigaciones revelaron que el homicidio se produjo durante una riña convocada por redes sociales como parte de un reto viral conocido como “cortes”, una peligrosa práctica digital en la que jóvenes de distintas comunas se enfrentan con armas blancas para grabar y difundir los ataques en busca de seguidores y notoriedad en plataformas sociales.

Durante la operación, las autoridades realizaron reconocimientos fotográficos, entrevistas, análisis forenses y revisión de material audiovisual, lo que permitió identificar y vincular a los responsables con el crimen.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que este resultado “demuestra la efectividad de la articulación entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía, reafirmando que en Medellín no hay espacio para la impunidad. La autoridad actúa con firmeza frente a quienes ponen en riesgo la vida de nuestros jóvenes, especialmente en los entornos digitales”.

Los investigadores establecieron que el grupo de capturados tenía antecedentes por riñas y lesiones personales en distintos puntos del occidente de la ciudad. Estas peleas, organizadas a través de redes sociales, eran grabadas y compartidas para generar visualizaciones, una tendencia que ha crecido en varias comunas.

Ante este fenómeno, las autoridades reforzaron la vigilancia y los patrullajes preventivos en sectores como San Javier, Belén y Robledo, con el fin de prevenir nuevas convocatorias y detectar contenidos que inciten a la violencia entre adolescentes.

Los dos hombres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento intramural. Los tres menores aprehendidos fueron remitidos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mientras continúa el monitoreo a los contenidos digitales que promueven este tipo de conductas violentas.