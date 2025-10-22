Rescatan a turista alemán que fue secuestrado por dos mujeres que le ofrecieron servicios sexuales

Este miércoles, 22 de octubre, se conoció el caso de un turista alemán que fue secuestrado cuando se fue con dos mujeres a la que habría conocido en el Parque Lleras y le habrían ofrecido servicio sexuales. El hombre habría permanecido en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Prado Centro de Medellín.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el procedimiento se desarrolló mediante diligencia de registro y allanamiento, que terminó con la captura en flagrancia de seis personas.

Turista alemán fue secuestrado luego de irse con dos mujeres que conoció en el Parque Lleras

A través de un comunicado, la Policía informó que entre los capturados hay “dos mujeres de 20 y 31 años, tres hombres entre 19 y 27 años, y la aprehensión de un adolescente de 14 años, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y utilización de menores para la comisión de delitos”.

Según se logró determinar en la investigación, los hechos habrían comenzado cuando la víctima fue abordada en el sector del Parque Lleras por dos mujeres que le ofrecieron servicios sexuales y lo llevaron una vivienda en Prado Centro.

“Allí fue retenido en contra de su voluntad, despojado de sus pertenencias avaluadas en más de 2.000 euros y sometido a exigencias económicas a través de comunicaciones extorsivas dirigidas a sus familiares en Alemania”, indicó la institución a través de un comunicado.

Los secuestradores inicialmente le exigieron a la familia el pago de 5.000 euros, de los cuales alcanzaron a recibir 3.000. Luego, intentaron realizar una segunda exigencia por el mismo valor, sin embargo, a través de la embajada de Alemania en Colombia fueron alertados funcionarios del GAULA Metropolitana, “quienes de inmediato desplegaron la recolección de los elementos materiales probatorios que les permitió ubicar el lugar exacto donde tendrían retenida esta persona y realizaron el operativo que culminó con su liberación, tras permanecer secuestrado por cerca de 36 horas”.

En medio del procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis por parte de peritos en criminalística, para obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer la participación de los capturados en otros hechos similares.

En la diligencia se logró la recuperación de los objetos personales de la víctima, entre ellos su teléfono móvil y una tarjeta de crédito.

Los capturaron fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y se adelantan las audiencias preliminares, que definirán su situación judicial.