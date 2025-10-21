Metro de Medellín anunció el tiempo del arreglo de la Línea A y los buses gratuitos para conectar el Poblado y la Aguacatala

Cuánto durará el arreglo de la Línea A del Metro de Medellín

Metro de Medellín estableció el tiempo inicial que se tardará el arreglo del socavón encontrado en la Línea A este lunes, 20 de octubre, y la solución que autorizó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con buses para conectar el Poblado y la Aguacatala, en el sur de Medellín y que los usuarios se puedan movilizar.

La empresa anunció que el servicio se suspendió por seguridad de los usuarios y también explicó que la línea A opera entre Niquía y Poblado; y entre Aguacatala y La Estrella.

¿Cuánto tiempo se demora el arreglo del Metro de Medellín?

La empresa informó que el tiempo estimado en los trabajos de reparación será inicialmente de 8 días y que dependerá directamente de las condiciones climáticas de los próximos días.

Además, indicó que se establecieron rutas de buses que “prestarán el servicio sin costo entre Aguacatala y Poblado con una frecuencia de 6 minutos según las condiciones de tráfico. Los vehículos transitan por la Avenida Las Vegas solo con dos paradas: en la glorieta Las Vegas a un costado del Politécnico y en la Glorieta La Aguacatala con Las Vegas”.

Además, indicaron que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá autorizó que las rutas que integran en las estaciones del sur presten servicio hasta Poblado y el centro de la ciudad.

“Para preservar la seguridad de las personas se está realizando control de acceso en las estaciones del sur”, agregó la empresa.

Por ahora, el equipo técnico del Metro de Medellín, en articulación con el Distrito de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM, trabaja de manera coordinada para ejecutar las acciones correctivas que permitan restablecer el servicio lo más pronto posible.