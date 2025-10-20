Desalmados: Rescatan a dos monos en cautiverio; a uno lo drogaban y al otro lo obligaban a usar pañal

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental de la región, informó el rescate de dos monos a los que tenían en cautiverio y que presentan graves señales de maltrato. La entidad indicó que está atendiendo en su Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre a un mono cariblanco infantil (Cebus albifrons) que llegó con graves lesiones en la zona perianal por el uso prolongado de pañales.

Según la entidad, este mono, habría permanecido por cerca de cuatro meses en una vivienda donde, según el relato de quienes lo llevaron, pasaba gran parte del tiempo sobre el lomo de un perro.

Rescatan a dos monos en cautiverio con señales de tortura

Según indicó el Área Metropolitana, cuando el equipo profesional del CAVR evaluó su estado evidenció que el animal presentaba un estado nutricional deficiente, una severa irritación y heridas en la zona perianal por el uso del pañal y la acumulación de materia fecal.

“Su proceso de limpieza y curación ha sido doloroso, especialmente durante los primeros días; sin embargo, actualmente el mono se encuentra bajo observación en la sala de neonatos del Centro, recibiendo alimentación balanceada y tratamiento médico constante. Aunque su evolución es favorable, los especialistas insisten en que este no es el entorno donde debería estar: su hábitat natural es el bosque”, indicó el Área a través de un comunicado.

Desde el 2024, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha recibido 45 monos cariblancos, la mayoría en estado infantil o juvenil, lo que refleja la persistencia del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre como “mascotas”.

Rescatan a mono capuchino al que estarían drogando

La autoridad ambiental también reveló que fue rescatado un mono capuchino (Cebus capucinus), que también era infantil, el cual fue entregado por ciudadanos luego de ser “rescatado” de manos de personas que, presuntamente, le suministraban sustancias psicoactivas.

“Este hecho evidencia una de las problemáticas más graves que enfrenta la fauna silvestre en Colombia: el comercio y la tenencia ilegal de animales. Este es el octavo mono capuchino que ingresa al CAVR desde 2024 El ejemplar llegó al centro en condiciones delicadas: muy nervioso, con el pelaje sucio y bajo peso. Debido a su corta edad y estado de salud, fue trasladado a la sala de neonatos, donde recibe atención especializada, alimentación controlada y acompañamiento permanente por parte del equipo técnico”, indicó el ente ambiental.

Lo cierto es que este tipo de primate no habita de forma natural en el Valle de Aburrá, por lo que fueron víctimas del tráfico ilegal. Lo más doloroso, según los profesionales del CAVR, es que “para que un individuo tan joven llegue al cautiverio, su madre probablemente fue asesinada para arrebatárselo. Durante los primeros seis meses de vida, las crías permanecen aferradas al cuerpo de sus madres, de quienes dependen completamente para alimentarse y sobrevivir.