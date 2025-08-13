Alcalde de Medellín es criticado por ir al partido de Nacional en medio del luto y amenazas anunciadas

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue epicentro de críticas y de reproches por su presencia en el partido de este martes por los octavos de final de la Copa Libertadores de América entre Atlético Nacional y Sao Paulo (Brasil), en medio de un luto y amenazas contra su vida anunciadas.

PUBLICIDAD

En el estadio Atanasio Girardot, el equipo colombiano no logró vulnerar a su rival ni a su mala suerte para terminar empatando 0-0 en un juego en el que tuvo varias opciones, estrelló dos balones en los palos y una de sus figuras, Edwin Cardona, falló por duplicado desde el punto blanco.

Más allá de lo deportivo, hizo eco la presencia del burgomaestre de la capital antioqueña, situación que no pasó desapercibida y que muchos de sus opositores reprocharon, por un lado, por haber declarado varios días de luto por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay y también porque horas antes de llegar al escenario deportivo, denunció amenazas contra su vida.

Vea acá: Cuenta oficial de la Libertadores no tuvo piedad de Edwin Cardona y se mofó de sus dos penales errados

La cuenta Hilos Colombia dio a conocer un video en el que señaló: “El alcalde de Medellín @FicoGutierrez hoy denunció dos supuestas graves amenazas contra su vida. Contrario a lo alarmista que estuvo en esta mañana, se pavonea muy tranquilo a esta hora en estadio de Medellín”.

Dicha publicación ha sido replicada por varios usuarios y hasta por congresistas, como la senadora Isabel Zuleta, que señaló: “Decretaron varios días de luto en Medellín, pero el alcalde se va para el Estadio 🤷🏾‍♀️”.

Otras de las republicaciones dejaron más reproches, como los siguientes, entre otros:

PUBLICIDAD

“PILLAN AL ALCALDE “Fico” de Medellín en el Estadio en el partido de Copa Libertadores. “Qué pasó con el luto de tres días que anunció, por la muerte de Miguel Uribe?”, le preguntan los internautas”.

“Miren a @FicoGutierrez el alcalde de Medellín que dice que teme por su vida, se fue a festejar al Estadio Atanasio Girardot los tres dias de duelo que decretó por el asesinato de Miguel Uribe”.

“Al sinvergüenza de Fico: el muerto al hoyo y el vivo al baile dice una canción”.

“@FicoGutierrez ¿Por qué el alcalde de Medellín alega “amenazas de muerte” y acto seguido se expone ante un público masivo?

La @UNPColombia es clara en sus protocolos a personas beneficiadas, como él. Después trasladan responsabilidades a la entidad”.

“El luto hipócrita de @FicoGutierrez. Hasta días de duelo decretó. La incoherencia asquienta de la derecha”.